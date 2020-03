Le TikTok qui réunit le Mexique, le football et le coronavirus (VIDEO)

Source: Tik-Tok @pacorodrvicxtabok

Le Mexicain montre toujours un bon visage face à l’adversité et maintenant avec le coronavirus n’a pas été l’exception. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ironisent avec la phase deux de la pandémie en Mexique.

Via votre compte Tik-Tok, un amateur a mis en ligne une vidéo où il se moquait des suppressions du Sélection mexicaine mais avec une touche particulière. “Le Mexique est en phase deux mais rappelez-vous que c’est le monde et que le Mexique n’a traversé la phase deux et à part, nous sommes dans le groupe de l’Espagne, l’Italie et la France, alors soyez assuré que c’est fini“A commenté le fan.

La publication a fait sensation sur le nouveau réseau social et plusieurs fans ont pris les mots de l’utilisateur avec humour “@pacorodrvicxtaboy«. De même, la vidéo a été partagée sur Facebook et Twitter et a suscité beaucoup de controverse.

@pacorodrvicxtaboy sound son original – soycomunicologo

Il convient de rappeler que le Tik-Tok certains utilisateurs ont téléchargé des histoires drôles de Christian Martinoli y Luis García.