Le titre est celui de Liverpool. Maintenant pour les aigus …

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 11:19

En dépit de 16 points d’avance au sommet de la Premier League avec un match en main sur leurs poursuivants éloignés, personne à Liverpool ne se permettra de déclarer la course au titre en leur faveur. Mais le reste d’entre nous peut l’appeler – la course est lancée. Les Reds sont passés par le dernier des yards les plus durs de Molineux jeudi soir.

Les hommes de Jurgen Klopp ont sans doute passé plus de temps sur les cordes dans le Black Country que dans n’importe quel autre match cette saison. Mais les champions élus invaincus se sont balancés et ont tissé tandis que les loups, le plus menaçant à travers leur poids lourd passionnant Adama Traore, a jeté une rafale de coups de poing dans leur vaillante tentative de devenir la première équipe à porter un coup KO sur les leaders. Ce n’était guère un triomphe de la corde-à-dope, bien qu’une fois que les hôtes aient ralenti dans les phases finales, il y avait un sentiment d’inévitabilité dans Roberto FirminoEst le gagnant tardif.

C’est donc ça. Quelques fans de Liverpool osent vérifier la liste des rencontres pour voir quand ils POURRAIENT sceller le titre, et le match qu’ils recherchent tous est le voyage à l’Etihad pour faire face à une équipe de Manchester City qui doit gagner ses sept matches de Premier League en attendant d’aller encore plus loin. La séquence de victoires la plus longue de City en championnat cette saison est de trois matchs.

https://twitter.com/OptaJoe/status/1220464862045908993

La question suivante pour tous ceux qui pourraient ne pas être en faveur des Reds concerne leur quête d’Invincibilité. La victoire de ce soir a rapporté 40 matchs sans défaite, une course qui remonte à plus d’un an. Les hommes de Klopp feindront l’ignorance à l’heure actuelle, mais ils seront bien conscients qu’ils sont maintenant à 80% sur le point d’aller au-delà de la référence d’Arsenal. Ils pourraient revendiquer ce record chez eux à Aston Villa une semaine après leur couronnement à Etihad.

Personne, cependant, ne semble parler du prochain jalon de Liverpool. Personne, sauf les fans de Manchester United, craint que leur misérable saison ne se termine de la pire façon possible en regardant leurs plus grands rivaux imiter leur unique exploit.

Pour Liverpool, le Treble commence à peser lourd. Beaucoup a été dit et écrit sur le Merseyside à propos des Reds se concentrant sur les priorités nationales sur le maintien de leur couronne de Ligue des Champions. Mais le Kop pourrait vraiment tout avoir.

La victoire à Molineux était notable non seulement pour la manière obstinée dont elle a été remportée, mais elle a marqué la fin du plus long test des titres de compétences de Liverpool. Cela a commencé en décembre, alors que l’on pensait que la Coupe du monde des clubs pouvait interférer avec leurs objectifs et se prolonger jusqu’à Noël et jusqu’au nouvel an, une période pendant laquelle ils ont affronté – et battu – cinq des sept équipes les plus proches d’eux.

Maintenant, avant leur voyage potentiellement décisif à City, Liverpool ne fera pas face à un adversaire placé au-dessus du neuvième. Puisqu’ils jouent deux fois à West Ham de David Moyes, cinq de ces adversaires sont parmi les quatre derniers.

Seule la complaisance peut les empêcher de rouler à travers ces neuf matchs car ils ont leurs 13 derniers matchs depuis la dernière baisse de points. Est-ce que Klopp permettrait cela? Sur sa montre, ces rouges ne sont susceptibles de mettre leur pied plus ferme sur le gaz plutôt que de le relâcher, même légèrement.

Et au milieu de cette course, Diego Simone se cache pour donner à Liverpool une raison de recentrer son attention. Un affrontement en finale de la Ligue des Champions avec l’Atletico Madrid n’est pas une chance, mais les champions européens sont la meilleure équipe du continent – techniquement, tactiquement et mentalement. Si leur élan actuel devait se maintenir, rien ne pourrait vraiment les arrêter.

S’ils dépassent l’Atletico, le titre pourrait être remporté au moment où Liverpool devrait s’inquiéter des quarts de finale de la Ligue des champions. Une quête d’une saison nationale invincible peut ne pas concorder avec les derniers stades de la compétition européenne, surtout s’ils souffrent de blessures similaires à celles qu’ils cherchaient à éviter à Molineux lorsque Sadio Mane a été retiré par précaution. Mais le chemin pour la procession du titre a été tracé – tout ce qu’ils doivent faire maintenant, c’est se pavaner. Une fois l’Angleterre conquise, il n’y a pas une équipe en Europe que vous soutiendriez avec la moindre conviction d’arrêter leur marche à travers le continent aussi.

Ian Watson