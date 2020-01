“Le top pour moi! Je veux amener cette place là où elle mérite”

FOGGIA. Un bombardier était nécessaire pour raviver l’enthousiasme de la place Rossoneri, et il y a quelques heures le Foggia Calcio a défini l’achat de l’avant-centre fort Bruno Badr Eddin El Ouazni. La classe 91 couvre donc la case laissée vacante après les adieux d’Iadaresta. Il portera la chemise numéro 9 des satanelli.

El Ouazni ph Antonio Gargiulo S.S. Juve Stabia

VOICI LE BOMBER

Plus de 200 apparitions entre Serie C et D, assaisonnées de plus de 70 buts. Au cours de sa carrière, il a défendu les couleurs de Tarente, Gelbison, San Severo, Marcianise, Ercolanese, Juve Stabia et Cavese. Voici ses premiers mots sur les canaux officiels du club Rossoneri: «L’appel de Foggia représente un pic dans ma carrière, je mettrai à la disposition de l’entraîneur et de mes nouveaux compagnons toute mon expérience et mes compétences pour remporter le championnat – les premiers mots du nouvel attaquant de l’AC Milan – Je connais bien ce groupe, il faut beaucoup de personnalité, nous devons jouer chaque match comme s’il s’agissait d’une finale, nous ne devons jamais baisser la garde. Foggia est une place pleine d’histoire et de gloire, elle a lancé de nombreux joueurs de football qui comptent, il faut la ramener là où elle mérite d’être. “