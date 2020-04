Le tournoi Cristiano Ronaldo Campus est annulé

Le Madeira National a communiqué le annulation du prochain Tournoi Campus Cristiano Ronaldo, qui devait se tenir du 25-28 juin à partir de 2020 en Stade Da Choupana de l’île portugaise.

National a décidé d’annuler la troisième édition du campus destinée aux jeunes footballeurs âgés de sept à treize ans, du nom de l’un de ses anciens joueurs les plus illustres, l’ancien joueur de Madrid et actuel attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, après avoir fait ses premiers pas dans le monde du football à l’âge de dix ans, venant de Andorinha et avant de signer à midi pour la Lisbonne sportive.

Dans un communiqué, le club emblématique de Madère justifie la décision du “moment délicat que traverse la société”, motiver le “instabilité sociale, financière et sportive”et comprenez que l’annulation était l’option “le plus approprié”, exprimant le désir d’un retour en 2021.

Lors de l’édition précédente de l’année dernière, le tournoi avait enregistré une bonne adhésion des clubs nationaux et internationaux, parmi lesquels Juventus, ce qui a amené une équipe à s’installer sur l’île du Portugal avec Cristianinho, fils de Cristiano Ronaldo.