Le tournoi du FC Dallas avec les Whitecaps de Vancouver en MLS est de retour reporté

La MLS a annoncé qu’elle avait reporté le match entre le FC Dallas et les Whitecaps de Vancouver au MLS is Back Tournament à une date ultérieure non dévoilée.

– Stream MLS est de retour EN DIRECT sur les réseaux ESPN et l’application ESPN (États-Unis uniquement)

Bien que la ligue n’ait pas précisé de raison dans son annonce, Dallas a été durement touchée par une série de tests positifs pour COVID-19. Le FCD est arrivé dans la région d’Orlando le 27 juin et plus tôt cette semaine, il a été confirmé que 10 membres de sa délégation – neuf joueurs et un entraîneur – étaient positifs pour COVID-19.

Depuis, l’équipe est en quarantaine, ce qui les empêche de s’entraîner. Vancouver devait initialement arriver le 1er juillet, mais le départ de l’équipe a été retardé en raison de deux tests non concluants pour COVID-19 lors du dépistage avant le voyage. Les résultats des tests ultérieurs ont été confirmés négatifs et le club partira pour Orlando le lundi 6 juillet.

« La date du match plus tard permettra aux deux équipes des jours d’entraînement supplémentaires à Orlando avant leur premier match », a déclaré la ligue dans un communiqué.

Les deux équipes disputeront désormais leurs premiers matchs de la MLS is Back Tournament le 15 juillet, alors que le FC Dallas affrontera le Seattle Sounders FC à 9 h HE (ESPN, ESPN Deportes, TSN) et que le Vancouver Whitecaps FC affrontera les tremblements de terre de San Jose à 10h30. après-midi ET (TUDN, TSN).