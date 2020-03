Ligue d’Espagne



Le tournoi et le premier but ont commencé! La Ligue continue à FIFA





Christian Felipe Amezquita Ortiz





20 mars 2020 à 15 h 54

Le match entre Leganés et Valladolid a commencé le tournoi virtuel de football espagnol.

Ce vendredi a commencé le tournoi virtuel de la FIFA qui fait face aux clubs de première division du football espagnol. Compte tenu des mesures prises pour rester à la maison dans la lutte contre le coronavirus, la Liga et les footballeurs qui représentent chacun de leurs clubs invitent les gens à se divertir avec les matchs comme s’il ne s’agissait que d’une journée de plus du championnat.

Cependant, Leganés, sous le commandement de l’attaquant Aitor Rubial, a montré sa capacité pour les jeux vidéo et non seulement battre le Real Valladolid, mené par le latéral Pedro Porro, mais a marqué le but de la journée.

Rubial a profité d’une faute près de la zone et a réussi à faire un coup franc qui a mis fin aux espoirs rivaux. Avec cela, Leganés passe la phase à élimination directe et intègre une clé pour le tour final.

Rappelons que vendredi, les huit dernières classements du football espagnol se font face et que les quatre qui avancent intégreront les clés finales du tournoi.