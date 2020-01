Le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United dépend du prêt d’Andreas Pereira – Rapports

Andreas Pereira est devenu la clé improbable du transfert de Bruno Fernandes à Manchester United, selon le média portugais A Bola.

Il a été largement rapporté que l’accord pour amener Fernandes, âgé de 25 ans, à Old Trafford est évalué à 60 millions de livres sterling, plus 10 millions de livres sterling et un joueur prêté jusqu’à la fin de la saison.

Des quatre joueurs nommés – Marcos Rojo, Joel Pereira, Angel Gomes et Andreas Pereira – seul le nom de Pereira reste une option possible. Rojo préférerait un transfert à Fenerbahçe, Gomes n’aime pas bouger et le Sporting n’est pas intéressé à emmener Joel Pereira.

‘Voudrais [Andreas Pereira] voulez rester à Manchester en sachant que Bruno Fernandes prendra sa place? », pense A Bola.

Le retard du transfert de Fernandes alors que le Brésilien considérerait que cette décision est de la musique pour les fans du Sporting, qui veulent voir leur star jouer une dernière fois pour le club dans le derby de Lisbonne vendredi.

Alors que l’histoire de l’accord de swap d’Andreas est largement rapportée, il est peu logique qu’Olé Gunnar Solskjaer permette à une autre option de milieu de terrain offensif de quitter alors que c’est la position même qu’il essaie de renforcer. Avec les blessures continues de Paul Pogba et Scott McTominay et la forme abjecte de Jesse Lingard, Pereira est devenu une partie importante de l’équipe de Solskjaer et a déjà joué 27 fois cette saison.

Alors que Fernandes devrait clairement être une mise à niveau sur Pereira, il n’en demeure pas moins que le Portugais n’est pas éprouvé en Premier League et peut prendre du temps à s’installer. De plus, si lui et / ou Fred sont blessés, cela rendrait à nouveau les Red Devils incapables d’aligner un seul milieu de terrain central attaquant avec une quelconque expérience.

Pereira sentira également qu’il a jalonné une forte revendication cette saison d’être au moins un membre régulier de l’équipe, ayant clairement dépassé Lingard dans l’ordre hiérarchique. De plus, après des périodes de prêts réussies dans la Liga espagnole avec des clubs comme Valence au cours des saisons précédentes, il verrait sûrement un prêt à une équipe portugaise comme une sorte de baisse à ce stade de sa carrière.

Pour ces raisons, il nous semble qu’en dépit des rapports, il est très peu probable qu’un tel accord de prêt soit inclus dans un éventuel transfert de Fernandes.