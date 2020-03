Le transfert de Harry Kane surprend Manchester United

Manchester United aurait fait le premier pas vers la signature de Harry Kane, un homme qui l’intéressait depuis longtemps avant même l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le talentueux Anglais ajouterait certainement la puissance de feu aux rangs du légendaire Norvégien, mais il y a des points d’interrogation sur sa place.

Anthony Martial est déjà l’attaquant incontesté de United et devrait probablement céder la place à Kane en cas de transfert.

Il y a aussi des points d’interrogation sur la forme physique de l’attaquant de Tottenham, car il a constamment souffert de blessures tout au long de sa carrière.

La dernière question à considérer est de savoir comment il est incroyablement improbable que Jose Mourinho vende Kane à son ancien club; c’est s’il est toujours chez Spurs en été.

#mufc a récemment envoyé une enquête pour Harry Kane s’il venait sur le marché, mais il était absent de la liste des objectifs d’été de Solskjær établie en février #mulive [the athletic]

Il n’y a aucun mal à ce que les Red Devils tentent de voir à quel point il est réaliste de conclure un accord, mais il y a un mal à aller contre Solskjaer.

Ce n’est que si Manchester United a ignoré sa liste de souhaits et non s’il a décidé de tester sa chance en amenant Kane à Old Trafford.

Il peut s’agir d’un transfert trop tentant à ignorer, même avec tous les autres facteurs susmentionnés, et il est donc comparable à l’accord Robin van Persie que beaucoup ont initialement critiqué.

