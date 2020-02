Le transfert de Jack Grealish à Man United pourrait dépendre de la finale de la Coupe

Ce n’est pas souvent que les fans de Manchester United veulent que leur ville voisine gagne un match, mais il peut y avoir de bonnes raisons de s’enraciner secrètement pour les hommes de Pep Guardiola ce week-end.

Les Citizens devraient jouer Aston Villa dans la finale de la Coupe Carabao demain et s’ils perdent, Jack Grealish, la meilleure cible de transfert des Red Devils, serait beaucoup plus susceptible de rester à Villa Park.

Grealish est un fan de Villa depuis toujours et aimerait réaliser ses rêves de football avec son club d’origine, mais avec la tenue des Midlands face à la relégation, il semblait de plus en plus probable qu’il devrait passer à jouer sur les plus grandes scènes.

Cependant, une victoire contre City demain pourrait changer tout cela.

Tout d’abord, cela signifierait qu’en tant que vainqueurs de la Coupe du Carabao, Villa se qualifierait pour jouer en Ligue Europa la saison prochaine, qu’ils évitent ou non la relégation de la Premier League.

La saison 2020/21 sera la dernière au cours de laquelle les vainqueurs de la Coupe de la Ligue obtiendront une place dans ce tournoi, car à partir de 2021/22, ils ne se qualifieront que pour la Europa Conference League naissante.

Le rêve de mener son équipe à domicile sur le terrain en compétition européenne pourrait bien persuader le joueur de 24 ans de rester à Birmingham, ne serait-ce que pour une saison de plus.

Le directeur de la villa, Dean Smith, a admis que cela pourrait être un facteur. ‘Je ne sais pas. C’est une question à laquelle nous devrons répondre cet été », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match. «Évidemment, rester dans cette ligue est probablement l’une des plus grandes choses qui nous aidera à garder Jack Grealish. Il veut jouer au plus haut niveau et gagner des trophées. »

L’autre élément de la qualification potentielle de Villa pour l’Europe est qu’elle atténuerait considérablement les problèmes financiers du club, avec des prix en argent, des revenus de télévision et des reçus de porte capables d’apporter des millions de livres supplémentaires au club endetté. En retour, cela signifierait qu’il serait moins nécessaire de vendre Grealish et placerait Villa dans une position de négociation beaucoup plus forte si les Red Devils venaient frapper.

Il est très peu probable, bien sûr, que la situation Grealish soit suffisante pour voir les fans de United célébrer un but d’Aguero and co. demain. Mais cela pourrait au moins être une doublure argentée et soulager une partie de la douleur de voir nos voisins et rivaux soulever un autre trophée.

