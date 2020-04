Le transfert d’Erling Haaland dépend de la nature de la clause de rachat

Lorsque les fans de Manchester United lisent des histoires de transfert sur l’attaquant norvégien Erling Haaland, ils se souviennent probablement de la célèbre phrase d’Al Pacino de The Godfather 3: “Juste au moment où je pensais que j’étais sorti, ils me ramènent.”

Les fidèles unis ont traversé un décembre torride en voyant le talentueux joueur de 19 ans glisser entre les doigts du club à la onzième heure après des mois de spéculation et rejoindre le Borussia Dortmund à la place.

C’était cela, du moins le pensions-nous. Mais nous ne sommes ici que depuis cinq mois et Haaland fait déjà l’objet d’une intense spéculation sur les transferts.

Le joueur né à Leeds a explosé sur la scène allemande en janvier, marquant un tour du chapeau à ses débuts – une apparition de 34 minutes sur le banc contre Augsberg – et douze buts en onze matchs au total. Cela l’a propulsé dans un autre niveau de désirabilité et il est rapidement devenu la cible principale de nul autre que le Real Madrid.

Les Red Devils auraient toujours été attachés à la jeune star et prêts à entrer pour une deuxième bouchée à la cerise.

Il n’est certainement pas surprenant que le Real veuille poursuivre Haaland et dans le climat actuel, il serait logique qu’ils se concentrent davantage sur lui que sur leur autre cible d’attaque signalée Kylian Mbappe, dont le prix demandé est susceptible d’être supérieur à 130 £ million.

Il n’est pas non plus surprenant que United souhaite toujours le joueur, que Ole Gunnar Solskjaer dirigeait à Molde.

La question cruciale de toute décision du Norvégien, et sur laquelle les journalistes ne semblent pas en mesure de s’entendre, concerne sa clause de rachat.

Lorsque Haaland a signé pour Dortmund, il a été généralement signalé qu’une clause de libération de 75 millions d’euros (65 millions de livres sterling) était incluse dans son contrat. En effet, de nombreux rapports ont affirmé que United s’était retiré des négociations parce qu’il refusait d’inclure une telle clause de libération dans son contrat.

Si une telle clause de libération existe, Haaland représente toujours un excellent rapport qualité / prix et rien n’empêchera los Blancos – ou United – de l’activer à la fin de cette saison.

Cependant, ESPN, entre autres, dit maintenant que la clause de libération n’entre en vigueur qu’en janvier 2021, The Mirror et d’autres disent qu’elle ne peut pas être déclenchée avant 2022 et le site espagnol AS rapporte que Dortmund nie l’existence de la clause de libération.

Bien que la date de janvier 2021 d’ESPN semble la plus plausible car elle garantirait à Dortmund un minimum d’un an de services du joueur, elle n’empêche toujours aucun club d’avoir fait une offre pour l’attaquant plus tôt. Si une offre effrontée de, disons, 10 millions d’euros de plus que le montant du rachat devait arriver au cours de l’été, le club allemand pourrait être tenté de le prendre plutôt que de tenir encore six mois et de perdre son attaquant principal à mi-chemin de 2020 / 21 campagne.

Selon Marlon Brando du premier film parrain, quelqu’un – peut-être Ed Woodward – pourrait faire à Dortmund une offre qu’il ne peut pas refuser.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.