le transfert vers Hertha Berlin a été défini

la Milan a pratiquement défini la vente de Krzysztof Piatek tous ‘Hertha Berlin. Selon des informations de Sky Sport, l’attaquant polonais est prêt à s’envoler pour la capitale allemande et à signer avec Hertha. Une première moitié de saison absolument mauvaise pour Piatek que, depuis quand un Milanello est de retour Ibrahimovic, a vu les portes se fermer complètement.

Les détails

L’attaquant est donc prêt à recommencer, à trouver la propriété, les minutes et surtout les objectifs. Hertha Berlin offrirait 27 millions plus 2/3 de bonus pour achat pur et simple du footballeur. L’officiel devrait arriver dans les prochaines heures, avec le footballeur qui s’envolerait immédiatement Allemagne et qui sait que Piatek n’est peut-être pas déjà disponible dans le match de vendredi contre lui Schalke 04.