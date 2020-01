Le trio de Liverpool est loin d’être prêt; Big Man Utd remporte la victoire

Trois vedettes de Liverpool avaient l’air rouillées lors du match nul à Shrewsbury, tandis que la grande victoire de Man Utd en FA Cup était au rendez-vous – le tout dans Your Says of the Day.

Complaisance du plus haut niveau par Liverpool.

Je parie que Klopp aura des mots forts avec les garçons ce soir.

Le seul avantage est que notre équipe et les jeunes joueurs auront plus de temps de jeu et d’expérience

Songman

FairPlay à Shrewsbury. Mérite un match nul et quelle chose énorme pour eux d’aller sur un terrain maintenant

Matip, Lovren et fabhino sont tous clairement très rouillés après avoir été blessés pendant un certain temps

Sean le marin

Il n’y a rien de mal à rejouer, tous ceux qui ont joué ont besoin du temps de jeu…

NotoriousBingo

Je suis d’accord avec Bingo – tous ces joueurs qui ont commencé aujourd’hui ont besoin de plus de temps de jeu pour améliorer considérablement leur niveau. Avouons-le, à part Adrian, aucun de ces démarreurs ne se rapproche du XI de départ PL / CL. Quelle était la gravité de Lovren, Matip et Fabinho collectivement?

Étrange à quel point nous étions meilleurs contre Everton quand nous avons joué tous les «enfants». Lorsque nous avons mis sur pied une équipe hybride d’enfants et de joueurs marginaux / d’équipe / de banc, cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Hareng rouge

Klopp n’est pas d’accord avec vous.

Il vient de confirmer que lui et son équipe ne participeront pas à la rediffusion et que Neil Critchley prendra en charge les enfants pour ce match tandis que Klopp se concentrera sur l’équipe principale pendant les vacances d’hiver.

gingerlfc

Je suppose que ce résultat signifie que Shrewsbury (fair-play pour eux) est une meilleure équipe que Everton, mais cela ne veut pas dire grand-chose!

Scouser en exil

100% la bonne décision de Klopp de donner des vacances à la première équipe et de ne pas gérer la rediffusion.

C’est ce qu’un vrai leader fait, se tient par ses décisions

Songman

Je pense que Klopp souligne également le ridicule du calendrier des rencontres.

Il y travaille depuis des mois maintenant et à juste titre.

Il y aura bientôt des jeux de groupe CL supplémentaires, ajoutez l’AFCON, les Euros, les Coupes du Monde et ça ne fait que commencer. Quelque chose doit donner et ce seront les tasses nationales.

gingerlfc

N’ayez aucun problème avec le repos de Klopp de la 1ère équipe pour la rediffusion. La main de Klopp a été forcée dans la sélection d’aujourd’hui car nous avons eu des blessures aux joueurs de notre première équipe de réserve à Shaqiri et Keita. Et Salah, Firmino & Mane ont joué en continu pendant plus d’un an après avoir joué dans la CAN et la Copa America l’été dernier. Nous n’avons tout simplement pas encore les équipes de luxe comme City.

Mikus

Ce fut une très agréable surprise. Tranmere était aussi nul que son terrain, mais c’est une bonne victoire pour la confiance.

Retour à la réalité vs City mercredi.

chapeliers

Des jeux comme ceux-ci visent à être cliniques et professionnels. Qui savait que ce lot avait ça en eux? Les Tranmere sont vraiment horribles mais j’espère que les joueurs regagneront un peu de confiance car ils vont en avoir besoin quand ils reviendront dans la réalité de la Premier League.

roygbiv

OLE AUX ROUES… ..Après ce jeu, la tête d’Ole est encore GRANDE !!!

Kickass23

Hommes contre garçons hier, mais un changement rafraîchissant.

Alfie07

Paul Merson estime que Fred, Anthony Martial, Victor Lindelof, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, Jesse Lingard et Scott McTominay sont tous en dessous du niveau requis pour un club de la stature de Manchester United. Maintenant, vous aimerez peut-être Merson, mais il a raison à mon avis. Il a également déclaré à de nombreuses reprises qu’il pensait que United était le plus grand club du monde, donc pas de hache à broyer. Notez que toutes les signatures d’été de Solskjaer figurent dans cette liste.

jm1502

D’accord avec Merson et toi mec. Le problème c’est que Man United ne fait rien pour l’empêcher au contraire, la torture ne s’arrête jamais avec Glazers Woodward et marionnette sur une chaîne OGS.

Zico

Oh au fait, comment a-t-il raté les déchets Rojo, Jones, Shaw, Matic et Pereira?

homerjay540

Paul Merson est un peu idiot ici, AWB, James et MCT ont beaucoup de temps pour s’améliorer. Matic, Mata, Martial, Shaw – ce sont des joueurs qui sont des déchets, et aux côtés de DDG, tous devraient être vendus.Comme Liverpool l’a prouvé, nous n’avons pas vraiment besoin de dépenser des centaines de millions pour lutter pour les trophées majeurs, il suffit d’avoir le bon manager en charge .

ps: Martial, tout comme Pogba, oui talentueux mais ne se soucie de rien / de personne.

reblood

Pauvre partout sur le terrain aujourd’hui, imo bar peut-être Azpi, Tomori et Kovacic qui ont malheureusement commis le péché cardinal de sauter de la façon dont vous devez vous tenir fort dans le mur.

Plus le même vieux problème de dominer mais de ne pas tenter notre chance qui a laissé Hull y revenir.

Mais nous sommes dans le chapeau pour le prochain round et c’est tout ce qui compte.

neuf neuf neuf

Encore une performance très moyenne qui est inquiétante car ça va devenir une opposition beaucoup plus difficile. Une doublure en argent est Gilmour, doit commencer à obtenir un temps de jeu régulier. Je ne sais toujours pas si Lampard sait quelle est sa meilleure défense, je pense qu’aucun de nous ne le sait.

Blueowner

Stuilse et Blueowner, conviennent que le jeune Gilmour a brillé quand il est arrivé, cela ne peut pas tarder avant qu’il ait un temps de jeu régulier

neuf neuf neuf

J’ai vu des clips utube de Gilmour jouant pour les Rangers, je pense que c’était, c’est incroyable à chaque fois qu’il se retourne avec le ballon, il a beaucoup d’espace, ne le voit pas chaque semaine.

Blueowner

Je pensais que Kovacic avait un très bon match à part cette seule erreur défensive pour son but. Il a une bonne gamme de passes allant du milieu de terrain au ping sur la balle et assez précis aussi.

chelsea1967

Mis à part les 15 dernières minutes, nous avions été bons, mais il manquait des buts à atteindre. les gens se concentrent sur le fait que nous avons perdu Hazard. mais ils oublient que nous avons également perdu un roi d’assistance à Fabregas. il aurait été celui que nous appellerions pour débloquer les défenses tenaces. et nous n’avons jamais réussi à le remplacer. nous avons réussi à remplacer les objectifs de Hazard car nous sommes en meilleure position que nous ne l’étions à ce stade la saison dernière. mais Fabregas passes décisives et passes parfaites manquent et nous devons trouver cela. nous devons remplacer la créativité de Fabregas. si vous voulez voir ce qui nous manque, vous devez regarder notre match de coupe FA avec Hul en 2018 et l’objectif de Pedro.

Chelsea.man

Chelseaman, je ne suis pas d’accord avec toi là-dessus. nous ne manquons pas Fabregas, nous manquons une accumulation rapide dans notre jeu. nous semblons souvent donner aux équipes le temps de se regrouper. nos contre-attaques sont lentes, notre montée en puissance est lente, nous prenons beaucoup de touches avant de passer ce qui permet aux équipes de se regrouper et de nous défendre en nombre. et en partie, nous avons perdu Hazard qui avait l’habitude de déplacer la balle plus rapidement, et nous avons Jorginho, il manque de rythme et de physique pour gagner la balle plus rapidement lorsque l’opposition est désorganisée, à moins que nous ne triions ces facteurs, ce problème sera ici rester. mais j’ai confiance en Lampard pour le trier.

young_blue

Il sera intéressant de voir à quel point nous prenons la FA Cup au sérieux et quelle sorte d’équipe nous mettons en place. Sur la base des performances récentes, 1-1 a une chance.

L’oracle

Shifty prédit un match nul! Coupon banquier alors!

À en juger par le tour précédent, Arteta le prendra au sérieux, donc bien qu’il puisse y avoir quelques changements, ce sera un côté fort.

C’est la FA Cup donc ce n’est jamais facile à prévoir mais je pense que nous avons assez pour la gagner. J’aimerais voir Nketiah commencer.

fatmop

je pense que nous allons gagner celui-ci

2-0

steveosnakeeye