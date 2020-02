Le trio Prem poursuit la star de Middlesbrough à six buts

Date de publication: dimanche 16 février 2020 11:18

Brighton, Bournemouth et Southampton manifestent tous un intérêt pour la signature du milieu de terrain de Middlesbrough Lewis Wing, comprend TEAMtalk.

Le joueur de 24 ans jouait au football hors ligue avec Seaham Red Star et Shildon AFC avant que Boro ne le signe à l’été 2017.

Depuis, Aile a émergé comme un joueur clé pour le club après avoir marqué avec neuf buts en 65 matchs et ses performances ont suscité l’intérêt de la Premier League.

Un initié du club a déclaré à TEAMtalk que le trio de la côte sud de Bournemouth, Southampton et Brighton envisagent tous une offre d’été.

Boro serait détestable de perdre Wing, mais aurait du mal à ne pas accepter si une offre importante arrivait à la fin de la saison.

Après s’être joint à l’été 2017, Wing a joué pour la réserve de Boro en Premier League 2 et a marqué cinq buts tout en aidant quatre autres joueurs en 11 matches.

Wing a ensuite été envoyé en prêt à Yeovil Town en janvier 2018 avant de retourner dans le nord-est à la fin de la campagne.

Le milieu de terrain a rejoint la première équipe de Boro la saison dernière et a récolté trois buts et trois passes décisives au Championnat, ainsi que des contributions à la FA Cup et à la Carabao Cup.

Ce trimestre, Wing a jusqu’à présent porté son total de buts en championnat à six en 30 matchs.