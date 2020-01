Le tweet énigmatique de Claudio Bravo

Le Chili traverse une grave crise sociale qui alimente le pays depuis octobre dernier. Depuis lors, ils sont 29 le défunt lors d’affrontements entre la police et des manifestants. Le dernier a été produit dans le monde du football. L’incident s’est produit à la périphérie du stade Colo Coloquand un camion de police a renversé un amateur après avoir démarré à toute vitesse.

30/01/2020 à 18:12

CET

SPORT.es

L’une des plus grandes personnalités du pays tel qu’il est Claudio Bravo a publié un mystérieux tweet dans lequel regrette les incidents qui se répètent dans tout le Chili: “Je pense que la vie est la chose la plus précieuse et beaucoup ne sont pas intéressés. Chaque personne a la même valeur. J’ai l’impression que la vie est étiquetée récemment en fonction de qui vous êtes. “

Voici le tweet que Bravo a publié sur son compte Twitter:

Je pense que la vie est la chose la plus précieuse et beaucoup d’entre nous sont intéressés. Chaque personne a la même valeur. Celui qui porte la chemise d’une équipe, a la même valeur qu’un uniforme, un politicien ou un médecin. Mais je sens que la vie est récemment étiquetée en fonction de qui vous êtes.

– Claudio Bravo Muñoz (@ C1audioBravo) 30 janvier 2020