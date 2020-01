Le vainqueur de la Coupe du monde offre une possibilité à Tottenham Hotspur et Arsenal – HITC

Tottenham Hotspur et Arsenal ont été liés à Alphonse Areola.

Selon Parisfans, le Paris Saint-Germain a offert Alphonse Areola à Tottenham Hotspur, avec Arsenal également une possibilité.

Areola est actuellement prêté au géant espagnol et européen du Real Madrid, et le PSG n’aurait pas d’avenir pour le gardien de but de 26 ans à Paris.

La formation de Ligue 1 a proposé que Tottenham signe le gardien de but international de la France à l’été 2020, selon le rapport.

Il a également été affirmé qu’Arsenal était une possibilité et que le PSG envisageait également d’offrir le vainqueur de la Coupe du monde 2018 à la puissante Juventus italienne.

Pas besoin de Tottenham Hotspur ou d’Arsenal?

Hugo Lloris est le gardien de premier choix à Tottenham, tandis que Bernd Leno est un habitué de la formation de départ d’Arsenal.

Il est difficile de voir Areola devenir un habitué des Spurs ou des Gunners la saison prochaine. De plus, étant donné que le PSG le veut hors de leurs livres, les clubs du nord de Londres ne devraient pas opter pour un joueur qui est fouetté.

Areola n’a joué que 135 minutes en Ligue des champions et 270 minutes en Liga pour Madrid jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.