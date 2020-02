Le VAR de Burnley, Matej Vydra et Jay Rodriguez pourraient tirer les Clarets en Europe

BURNLEY, ANGLETERRE – 22 FÉVRIER: Burnley’s Jay Rodriguez (à gauche) célèbre avec son coéquipier Matej Vydra après avoir marqué le deuxième but de son équipe depuis le point de penalty après que Bournemouth eut son but égalisateur exclu pour le handball après examen VAR lors du match de Premier League entre Burnley FC et AFC Bournemouth à Turf Moor le 22 février 2020 à Burnley, Royaume-Uni. (Photo de Rich Linley – CameraSport via .)

VAR a été le sujet de discussion après presque tous les matchs de Premier League cette saison. Certains y sont favorables, d’autres non, le débat devant se poursuivre pendant un certain temps encore. Cependant, le VAR de Burnley pourrait les renvoyer en Europe.

L’association de grèves nouvellement formée de Matej Vydra et Jay Rodriguez, sur une projection récente, pourrait prouver la différence entre une finition de milieu de table et une place en Europe. Les Clarets sont actuellement à la 10e place mais à seulement trois points d’une place européenne.

VAR, Vydra et Rodriguez de Burnley pourraient tirer les Clarets en Europe

Compréhension instantanée du VAR de Burnley

Le manager de Burnley, Sean Dyche, est réputé pour sa conviction de jouer deux attaquants. À une époque où la plupart des équipes jouent avec un seul attaquant, Burnley rappelle les années passées où les partenariats de grève étaient adorés par beaucoup. Avec le doublage régulier de Chris Wood et Ashley Barnes qui se sont blessés, Dyche avait une décision à prendre. Son choix était de s’en tenir à une formule éprouvée mais avec deux attaquants peu habitués à jouer ensemble. Le VAR de Burnley est né

La décision de Sean Dyche a porté ses fruits. Deux victoires, à Southampton et à domicile à Bournemouth, ont vu sa nouvelle force de frappe marquer trois buts entre eux. Jay Rodriguez et Matej Vydra ont trouvé un accord instantané et Dyche est ravi:

«Jay met beaucoup d’efforts pour l’équipe et a une vraie mentalité d’équipe qui souligne ses propres performances. Vyds a dû attendre, gagner le droit, s’asseoir et attendre sa chance, et c’est parfois comme ça. Donc, je suis content pour lui parce qu’il attend et attend sa chance, mais il a livré deux fois maintenant, donc fair-play. “

«La meilleure chose pour moi est qu’il (Vydra) travaille pour sa chance. Il est venu à Southampton et a affecté le match, un but brillant, mais aussi son jeu général. »

«Je pensais que certains de leurs matchs de liaison en deuxième mi-temps (contre Bournemouth) étaient excellents, je pense toujours que lorsque deux attaquants centraux se lient ensemble, c’est une chose très puissante, il est difficile de jouer contre, lorsqu’ils se lient littéralement. Leur connexion était excellente. »

Un formulaire récent atténue les soucis de relégation

La connexion instantanée entre le VAR Vydra de Burnley et Rodriguez a aidé les Clarets à apaiser leurs craintes de relégation. Cependant, Burnley était déjà en forme avant leur introduction. Quatre victoires et un match nul à leurs cinq derniers matchs les ont propulsés à la table. Les Clarets sont actuellement 10e de la ligue, mais à seulement trois points d’une place européenne.

L’Europe à une distance touchante

Étant à seulement trois points d’un lieu européen, les fans rêvent d’une aventure européenne. Ils affronteront ensuite Newcastle, sachant qu’une victoire pourrait les aider à se rapprocher de ce rêve. Une victoire les mènerait également aux 40 points magiques. Un objectif fixé par plusieurs clubs avant le début de la saison.

La dernière fois que les Clarets étaient en Europe, c’était lors de la saison 2018/19. Les hommes de Sean Dyche jouaient à ce niveau pour la première fois en 51 ans. Ils sont entrés en Ligue Europa au deuxième tour de qualification. Ils ont battu Aberdeen puis Istanbul Başakşehir au tour suivant. Une défaite en séries éliminatoires contre l’Olympiacos a mis fin à leur voyage.

La forme actuelle de Burnley et leur force de frappe nouvellement formée, Jay Rodriguez et Matej Vydra, pourraient suffire à les propulser vers un autre classement européen. Quoi qu’il arrive, Dyche devrait s’attribuer le mérite d’être resté fidèle à ses convictions et d’avoir joué deux attaquants. Peu de gens l’auraient fait.

