Le Var rend justice à Vérone au format européen: cette Juve ne mérite pas le Scudetto | Primapagina

Le but habituel de Cristiano Ronaldo ne suffit pas, car Borini d’abord, puis Pazzini, avec un penalty suggéré par le Var, transforment un 0-1 injuste en un 2-1. Et justement parce que le résultat est aussi sensationnel qu’irréprochable, pour ce qui a été vu en 96 ‘d’intensité rare, cette première Juventus de Sarri, déjà à la troisième défaite du championnat, ne mérite pas le titre. Le premier Verona de Juricau lieu de cela, invaincu lors des huit derniers matchs au cours desquels il a récolté quatre victoires et quatre nuls, mérite une place en Europe.

Maîtresse du terrain depuis le début, la nouvelle promotion la plus surprenante de la saison a le grand mérite de ne pas abandonner après le grand but de Cristino Ronaldo, premier nul avec Borini, puis prenant la tête avec le penalty de la nouvelle entrée Pazzini, même mettre fin à l’attaque, à la fin de la sixième minute de récupération. Une démonstration d’une excellente condition athlétique, car il est bon de se rappeler que Vérone en était à son troisième match en six jours, après 1-1 à Milan et 0-0 à Lazio, mais personne à partir de Juric ne s’est plaint de ce que les autres auraient fait. Juventusau lieu de cela, qui avait pu se préparer pour la course cette semaine a pris le terrain avec la suffisance déjà montrée dans les autres défaites contre la Lazio et Napoli et ce n’est peut-être pas un hasard si le capitaine Bonucci, dont la faute de bras a causé la pénalité de la défaite, à la veille du match a parlé plus que la prochaine Champions avec Lyon qu’avec Vérone. Des temps difficiles attendent donc Sarri, surtout si l’Inter bat Milan pour atteindre le haut du classement.

DECISIVE SZCZESNY – Vérone démarre très fort, écrasant immédiatement la Juventus dans sa propre moitié de terrain. Grâce à une vitesse impressionnante et une grande organisation tactique, car L’équipe de Juric joue par cœur avec la sécurité des grands, pas du tout intimidée par la force des champions italiens. Sans véritable avant-centre dans le rôle, avec Borini et Zaccagni larges sur les côtés pour favoriser l’insertion de Pessina au centre et le chevauchement des pharaons et de Lazovic, Vérone se rapproche du but après 10 ‘avec une diagonale nette de pharaons de droite, sur qui Szczesny vole littéralement au coin. Le grand jeu de Vérone, cependant, ne suffit pas à annuler les grands joueurs de la Juventus qui, à tout moment, peuvent faire la différence avec leur qualité technique supérieure. Et il n’est donc pas surprenant que Douglas Costa, déployé derrière Ronaldo et Higuain, toujours préféré au départ à Dybala, conclut une action personnelle avec un superbe tir qui frappe la barre transversale.

BEFFA VAR – Vérone ne se calme pas et prend à juste titre la tête avec Kumbulla qui dévie un coup franc de Veloso. L’arbitre Fabbri al Var avertit cependant son collègue Massa via des écouteurs que le but doit être annulé pour un hors-jeu millimétrique. Une moquerie parce que le 1-0 refléterait parfaitement les mérites de la sauvage Vérone et les démérites d’une Juventus lente et contractée, dans lequel Bentancur, Pjanic et Rabiot au milieu du terrain subissent le rythme supérieur des adversaires. Mais le plus gros canular, pour les hôtes, pourrait survenir peu de temps après lorsque Ronaldo avec une autre inspiration soudaine comme le précédent de Douglas Costa frappe la pole avec une belle diagonale de gauche.

CR10 – Même la bonne finale de la Juventus, proche de marquer avec deux autres conclusions de Ronaldo, ne modifie pas légèrement le scénario en seconde mi-temps dans laquelle Vérone réclame vainement une pénalité pour une dure intervention de Cuadrado sur Zaccagni. Et puis, après le geste de Juric qui essaie de donner plus de profondeur à l’équipe en insérant Verre à la place de Veloso, Sarri décide de laisser entrer Dybala et Higuain, forcés de partir, même cette fois il n’aime pas refuser de rendre la salutation au technicien. Cependant, une fois de plus, la différence est faite par Ronaldo, qui part seul et vole vers le but de l’adversaire, évitant Rrahmani d’un double pas et glissant l’innocent Silvestri avec une parfaite diagonale droite. But du champion, le vingtième de la ligue et le premier pour lui à 35 ans, qui va comme ça à signer pour le dixième match consécutif en Serie A, près du record de Batistuta et Quagliarella, à 11.

BORINI-PAZZINI – Juric répond avec Pazzini à la place de Zaccagni, mais la cravate est signée de Borini, bon à exploiter un mauvais contrôle de Pjanic et à sauter sur le ballon en le lançant avec une grande droite de gauche derrière Szczesny. Avec Ramsey et De Sciglio, respectivement à la place de Costa et Bentancur, la Juventus tente de prendre de l’avance, mais Vérone n’abandonne pas et double presque avec Borini et Kumbulla. Question de petit e le doublage vient vraiment, suggéré par le Var qui signale au toucher invisible du bras de l’arbitre Bonucci. Juste rigueur et transformation parfaite de Pazzini. Six minutes de récupération seraient plus que suffisantes pour égaliser, mais la Juventus n’était pas avant le but de Ronaldo et il n’y en a même pas après celles de Borini et Pazzini. Et à la fin, la fête vient de Vérone. Et peut-être l’Inter s’il remporte le derby.

HELLAS VERONA-JUVENTUS 2-1, LA TABLE

Buteurs: Cristiano Ronaldo 25 s; Borini 31 s.; Pazzini 40 ‘s.t.

Passe décisive: Dybala 25 ‘s.t.; Pazzini (rig.) 40 ‘s.t.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Pharaons, Amrabat, Miguel Veloso (de 13 ‘s. Verre), Lazovic (de 34’ s. Dimarco); Pessina, Zaccagni (à partir de 24 s. Pazzini); Borini. Att. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (de 38 ‘s. De Sciglio), Pjanic, Rabiot (de; Douglas Costa (de 28’ Ramsey), Higuain (de 14 ‘s. Dybala), Ronaldo. All. Sarri

Arbitre: Massa

Ammonites: Alex Sandro 20 ‘p.t. (J), Lazovic 39 ‘p.t. (V), Pessina 41 ‘p.t. (V), Dybala 30 ‘s.t. (V), Bonucci 40 ‘s.t. (J)