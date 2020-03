le verdict après un an

Alors que le verrouillage du football se poursuit, un certain nombre de médias ont profité de l’occasion pour réfléchir sur les performances d’Ole Gunnar Solskjaer depuis sa nomination permanente il y a un an aujourd’hui.

Cela a été une année de hauts et de bas pour Solskjaer et son équipe, qui occupent actuellement le cinquième rang de la Premier League et ont atteint le quart de finale de la FA Cup et les 16 derniers de la Ligue Europa.

Le verdict de Paul Hirst du Times est mitigé. Il note que “Solskjaer a remporté 46% de ses matchs en charge permanente, ce qui est le pire record de tous les managers de United depuis Dave Sexton”.

Hirst note également que «les erreurs défensives bâclées et le manque de cruauté se sont révélés coûteux… United a en moyenne 15 tirs par match au cours des 12 derniers mois, contre 12,8 pendant le sort de gardien de Solskjaer, mais le ratio but / match de United est passé de 2,1 à 1.6. »

“Solskjaer a subi trois effondrements distincts, un vers la fin de la saison dernière et deux fois ce trimestre: une fois au début de l’année et une autre en octobre, lorsque le personnel de Solskjaer craignait le sac après une séquence de cinq matchs sans victoire.”

Cependant, le journaliste attribue à Solskjaer le mérite de jouer au football attrayant, de donner des chances aux diplômés de l’académie, de prendre des mesures décisives face à des joueurs tels que Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, ce qui a provoqué des troubles dans les vestiaires et pour avoir gardé confiance en Nemanja Matic et Fred.

Pendant ce temps, James Dutton du Mail a félicité Solskjaer pour son entreprise de transfert, à la fois entrante et sortante. Les signatures de Harry Maguire, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka et Bruno Fernandes sont considérées par le point de vente comme des succès et la perte de Chris Smalling, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Matteo Darmian et Alexis Sanchez en prêt comme tout aussi importante.

Dutton, cependant, dit que le Norvégien a commis une erreur dans son désespoir de décharger Romelu Lukaku. Cela a mis trop de pression sur les épaules de Marcus Rashford et Anthony Martial, qui ont tous deux subi des saisons interrompues par des blessures et ne ressemblent pas à des No 9 naturels. »

Le journaliste a salué les performances tactiques de Solskjaer, affirmant que les méthodes de José Mourinho se sont révélées “dépassées” mais que “Solskjaer a immédiatement réorienté United lorsqu’il l’a pris en charge, en leur souhaitant de courir plus et de s’exprimer. Au lieu de les mettre en place avec l’opposition à l’esprit, ils ont été relâchés. »

Le Sun’s Neil Custis a également écrit une “revue annuelle” pour le patron de United, bien que cela ait le parfum d’un autre article promotionnel d’Ed Woodward parrainé par le directeur des relations publiques du vice-président exécutif, l’ancien journaliste de Sun Neil Ashton.

Custis rapporte qu’en nommant Solskjaer à titre permanent il y a un an, le conseil d’administration faisait ce que la majorité des fans feraient également, mais qu’après une série de mauvais résultats, “ ceux qui n’avaient rien dit au moment de sa nomination étaient sortant soudainement des boiseries pour marteler Woodward pour sa décision ».

«Alors que tout le monde perdait la tête, deux hommes sont restés calmes.

«Solskjaer avait longuement discuté avec Woodward pendant sa période de gardien de sa vision de l’avenir.»

“Le temps est une denrée précieuse dans le football et peu de managers semblent l’obtenir mais Woodward et les Glazers étaient convaincus de la nouvelle façon.”

«Solskjaer a habilement transformé Anthony Martial d’un large attaquant en n ° 9 en l’absence de Marcus Rashford, blessé. Il a veillé à ce que le diaporama autour de Paul Pogba reste le même. »

«Donc, 12 mois plus tard, Woodward a-t-il bien compris? Pour ma part, je pensais que c’était juste à ce moment-là et qu’il l’est encore aujourd’hui.

En vérité, tout examen annuel de la performance du gestionnaire doit être mitigé. La position de United dans la ligue en cinquième place est tout autant due à d’autres équipes telles que Spurs et Arsenal qui ont subi leurs propres crises. Un taux de victoire de 41% en Premier League n’est tout simplement pas suffisant et tout en perdant les goûts de Paul Pogba et Marcus Rashford pendant une grande partie de la saison aura clairement des conséquences, des équipes telles que Sheffield United, qui n’en ont pas les noms des stars de leur équipe ont un meilleur rapport points / parties.

Le fait de surpasser des joueurs comme Rashford et McTominay aurait pu contribuer à leurs blessures graves cette saison et surpasser des joueurs comme Jesse Lingard et Andreas Pereira a conduit à un certain nombre de mauvais résultats.

Il y a aussi la question de savoir si Solskjaer a un «plan B» lorsque sa tactique de contre-attaque à haute pression ne fonctionne pas.

Le fait est que le tour de fortune de United avant que le coronavirus n’arrête le football était plus lié à l’arrivée du talismanique Bruno Fernandes qu’à tout ce que le patron avait fait. Et on ne sait pas combien Solskjaer lui-même a poussé pour le transfert de l’international portugais, après avoir été plus sensible à James Maddison de Leicester City.

D’un autre côté, Solskjaer a apparemment réussi à faire quelque chose que trois anciens managers n’ont pas réussi et la chose la plus importante de toutes dans le football, qui est d’unir le vestiaire.

Cela n’a pas pu être facile, Fred ayant confirmé dans une récente interview qu’il y avait des cliques et des divisions partout.

Le Norvégien a également réussi à réaliser la chose la plus importante pour l’ADN de Manchester United: jouer un football attrayant et offensif. Cela ne suffit pas à lui seul pour réussir, mais cela aide à garder les fans patients, ce qui à son tour pourrait être ce qui a gardé Solskjaer dans un emploi malgré un taux de victoire aussi indifférent pendant son mandat.

