Le verdict d’un mot de Mourinho sur la sortie de Tottenham CL au milieu d’une longue diatribe de blessure

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 10:44

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que la sortie de son équipe de la Ligue des champions mardi serait “bonne” pour le bénéfice à long terme du club.

Les Spurs ont été battus 3-0 par le RB Leipzig lors du match retour des 16 derniers matchs de Ligue des Champions alors que les Allemands clôturaient une victoire de 4-0 au total pour se qualifier pour les quarts de finale.

Tottenham est entré dans le jeu sans victoire en cinq ans et sans Harry Kane, Son Heung-min et, plus récemment, Steven Bergwijn.

Parlant à BT Sport après le match, Mourinho On lui a demandé à quel point le résultat était préjudiciable aux ambitions de trophée de son équipe.

Le patron portugais a déclaré: «Je pense que c’est probablement bien. Parfois, les moments difficiles sont des moments qui peuvent mieux préparer l’avenir. »

Mourinho a ensuite fourni son point de vue détaillé sur la façon dont les Spurs avaient atteint ce stade de leur saison.

“Bien sûr, il n’y a personne à blâmer quand il semble que dans chaque match, nous avons une blessure traumatique et chaque blessure traumatique se termine avec des mois”, a-t-il déclaré.

«Donc, juste avant le premier match contre Leipzig, nous avons perdu Son deux jours auparavant. Nous arrivons au deuxième match, nous avons perdu Bergwijn avant et je ne veux pas parler de ceux que nous avons perdus il y a tellement, tellement, si longtemps.

“C’est l’histoire de cette saison. Cette saison a commencé avec, bien sûr, des problèmes et vous regardez les résultats et quand je suis arrivé à la position dans laquelle nous étions dans le tableau.

“Mais alors l’histoire négative commence avec Hugo [Lloris’s] première blessure et on dirait que c’est non-stop. Vous venez à un match à élimination directe de la Ligue des champions et vous regardez notre banc.

«Vous regardez sur le terrain [Japhet] Tanganga dans son premier [Champions League] rencontre, [Ryan] Sessegnon dans son deuxième match, c’est très dur. »

Le résultat laisse Éperons sans victoire lors de leurs six derniers matchs – une série de cinq défaites – avant le choc de la Premier League dimanche avec Manchester United.

L’équipe de Mourinho est à quatre points des Red Devils, quatrième, avant le match dans le nord de Londres.