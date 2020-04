Le verrouillage de Covid-19 permet aux joueurs de prendre plus de responsabilités pour leur propre forme physique

Il était intéressant de lire les commentaires de l’entraîneur belge Roberto Martínez sur Eden Hazard plus tôt cette semaine.

L’entraîneur espagnol, qui est également un physiothérapeute qualifié qui a obtenu son diplôme pendant ses premiers jours de jeu au Real Zaragoza, est actuellement en charge des Red Devils belges.

Roberto a relevé le côté positif de l’opération basée à Dallas et a déclaré qu’Eden avait la chance d’avoir subi une intervention chirurgicale à la fracture du péroné droit avant que le verrouillage actuel ne soit payé pour les voyages à l’étranger (ou tout autre).

Depuis son opération, la rééducation d’Eden a pu se poursuivre sans avoir la pression supplémentaire d’une cible de fitness à s’inquiéter d’une part mais avec des limitations sur le type d’accouchement disponible d’autre part.

Comme le reste des joueurs du Real sur la liste des blessures du club au moment de la suspension des matches de la Liga, Eden fait face à un défi unique dans la gestion de sa blessure avec Marcelo (ischio-jambiers gauche), Thibaut Courtois (adducteur gauche) et bien sûr Marco Asensio (LCA du genou gauche).

Pour ce dernier, cela a été particulièrement difficile. Signalé comme étant prêt à rejoindre l’équipe complète pour la formation lorsque la quarantaine est levée, Marco continue de travailler seul à la maison en poussant une quantité infinie de poids mais sans les installations disponibles pour pratiquer les longs parcours et l’aspect compétitif requis pour les phases avancées. réadaptation fonctionnelle.

Il n’est pas seul. Les joueurs de haut en bas du pays ont dû s’adapter au verrouillage du coronavirus et bien que cela n’ait pas été facile, les dernières semaines ont définitivement testé l’imagination de chacun.

Il est encore difficile d’écrire sur le football, alors que partout dans le monde, des gens perdent parents et amis à Covid-19.

Les joueurs sont seulement humains et c’est parfois facile à oublier; surtout à l’heure actuelle lorsque parler du jeu offre une brève évasion de la réalité de cette terrible situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Pour beaucoup de gens, y compris moi-même, la série quotidienne de vidéos de fitness est quelque chose d’attendu et c’est formidable de voir combien de joueurs de toutes les ligues s’adaptent au défi actuel.

Leur imagination ne connaît pas de limites et cela s’accompagne d’un processus d’apprentissage en termes d’adaptation de simples routines d’exercices à domicile aux exigences du football. La partie difficile réside dans l’augmentation de l’intensité et du rythme pour répondre aux besoins des jeux qui ne seront probablement pas joués avant un certain temps.

Pour les joueurs blessés, le défi est de nature différente. Bien que des conseils et des programmes de réadaptation personnalisés soient fournis par les clubs, ce sont les choses pratiques simples qui sont les aspects les plus difficiles pour le personnel médical.

Combien de gonflement est présent? Votre genou est chaud? Pensez-vous que votre cheville risque de céder à l’atterrissage? Du point de vue du joueur, la question est de savoir s’il faut ou non poursuivre les exercices s’il est difficile de faire la différence entre la douleur et la raideur.

Soit dit en passant, ce n’est pas aussi simple que cela, car les joueurs diront souvent qu’une blessure a laissé leur genou ou leur dos «raide» alors que ce qu’ils veulent vraiment dire c’est que ça fait mal!

La gestion à distance des blessures au Real Madrid peut être un défi aussi important qu’à Valdebebas, et c’est souvent la mise en œuvre des détails les plus fins des techniques d’exercice qui fait toute la différence.

Bien que le personnel médical du Real Madrid soit à l’autre bout d’un appel vidéo en cas de problème, il peut y avoir une occasion étrange où il est difficile d’être précis à 100% dans tous les domaines de la gestion des blessures.

La surveillance de l’exercice sur une base individuelle n’est pas toujours possible, et pour Marco Asensio et Eden Hazard, avoir le problème supplémentaire de maintenir leur propre forme cardio-vasculaire ajoute du piment à leur rééducation des blessures et teste leur imagination en même temps !

Pour Thibaut Courtois et Marcelo, c’est un peu différent. Les blessures musculaires en général répondront au repos mais seulement jusqu’à un certain point; et ce n’est que lorsque ce point est atteint que la question de savoir s’il faut continuer ou non se pose.

C’est pourquoi nous voyons maintenant les joueurs assumer plus de responsabilités pour leurs blessures ainsi que pour leur forme physique. C’est une bonne chose et plus les joueurs connaissent leurs blessures, mieux c’est; et en particulier comment les gérer au niveau de base.

La plupart des joueurs sont conscients du traitement des blessures à travers leurs propres expériences personnelles, et le simple fait d’être avec des médecins la plupart du temps signifie inévitablement qu’une grande partie de ces informations disparaîtront.