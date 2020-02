Le Vico cherche la rédemption à Scafati, Virtus Avellino pour la continuité dans la maison

VICO EQUENSE (NA). Demain en milieu de semaine pour le Championnat d’Excellence de Campanie, dans la dernière manche un succès précieux en vue du salut de la Virtus Avellino qui bat de deux à zéro la Vico Equense. Ce dernier tentera de récupérer lors du voyage difficile à Scafati, tandis que les Irpinsiens seront sur scène dans les murs amicaux contre Castel San Giorgio.

IRPINI EN SÉRIE POSITIVE

Virtus au dernier tour offre le match parfait et après 4 buts de Battipaglia offre un domicile sec 2-0 à Vico Equense pour la deuxième victoire consécutive à l’extérieur. La séquence positive continue pour le bianconeroverdi qui, au cours des 4 derniers matchs, a rapporté 8 points à la maison, résultat de deux victoires et de deux nuls. Que même celle de Vico pourrait être une course favorable pour les garçons de M. Della Rocca est clair dès les premières mesures du match. A 11 ‘, la première occasion pour Virtus vient du centre de Lippiello. Merola tourne la tête mais le ballon finit haut. De la gauche une minute plus tard, Ripoli continue de se diriger vers Merola. Le ballon traverse toute la petite zone mais le bombardier noir et blanc arrive en retard. La pression du Virtus augmente de minute en minute et à 35 ‘, il déverrouille Cucciniello avec un contrepoids tiré de l’intérieur de la zone. Le pied gauche de Cucciniello est puissant et bat Munao dans un mélange fait maison. A 38 ‘Merola est averti pour une simulation que l’arbitre juge évidente. Les principales préoccupations de Vico viennent toutes du côté droit où Ripoli est irrépressible. A 43 ‘Martone fait les frais qu’il obtient le jaune et c’est la dernière note de la première partie du match.

BOMBER IN BUT ALORS OUT, VIRTUS IN 10

La récupération commence avec le Vico qui change en 6 minutes

Savarese et Martone pour Imperato et Limatola. A 12 ans, Parisi s’envole pour détourner le coup franc dans le coin

Schettino. A 14 ‘, premier changement également pour Virtus et Ripoli pour D’Avella.

La course Virtus se redresse grâce à l’entrée

de l’extérieur qui est décisif à la première déchirure en cas de besoin dans la zone de Merola

qui bat en premier et double pour Virtus à 15. Vico court pour la couverture et

16 ‘Correale sort et Staiano entre. A 21 ‘Virtus complique la vie e

il le fait avec son bombardier Merola qui commet une faute naïve et ayant été

déjà averti, en fait, il prend du temps dans les vestiaires. Le jeu perd

rythme. Virtus essaie de l’endormir. Interruptions et croissance limitée

la précision de la manœuvre côtière fait le reste. À 30 ‘, le Vico pouvait

rouvrir mais la pénalité mobile de Schettino se termine de façon sensationnelle sur le côté

avec Parisi battu. A 33 ‘Sannino sort et Cinque entre. À 35 ‘pour Virtus

Da Silva pour Genovese entre. A 36 ‘, D’Avella s’échappe, sa droite arrive

rejeté au pied par Munao qui sauve la porte de Vico. Sur le changement de

devant le Virtus doit remercier la déesse aux yeux bandés qui sous la forme d’un pieu

se situe entre le tir de conduite et le but défendu par Parisi. Après 5 minutes de récupération

le triple coup de sifflet décrète la victoire virtussienne, la deuxième d’affilée

loin qui a le mérite de retirer les Irpins de la zone des éliminatoires

Mercredi, ils affronteront Castel San Giorgio, la troisième force de ce championnat.

Auteur:

Gerardo Di Fabrizio