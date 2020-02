Le vieux maître Carlo Ancelotti se trouve dans l’attente du novice Mikel Arteta

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 21 JANVIER: Everton FC Manager Carlo Ancelotti lors du match de Premier League entre Everton FC et Newcastle United à Goodison Park le 21 janvier 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Serena Taylor / Newcastle United via .)

En fin de compte, c’était une performance à l’ancienne, voire classique, “Un néant pour l’arsenal” au Pirée contre l’Olympiacos, du genre que de nombreux fans d’Arsenal pensaient ne jamais revoir, surtout en Europe. Et donc, la deuxième partie de la semaine la plus difficile de Mikel Arteta en tant que manager d’Arsenal s’est terminée de manière aussi satisfaisante que la première partie, la victoire à domicile 4-0 en Premier League contre Newcastle United le week-end dernier. Cependant, vient maintenant la troisième et la plus difficile partie, à savoir le match à domicile de dimanche contre Everton, dans lequel le novice en gestion, Mikel Arteta, opposera son esprit pour la première fois à un ancien maître du jeu reconnu, Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti ment dans l’attente de Mikel Arteta

Everton sera plus frais qu’Arsenal

Probablement la plus grande difficulté à laquelle Arteta et Arsenal seront confrontés contre Everton est de préserver la forme physique de l’équipe et, surtout, sa fraîcheur. La raison pour laquelle le match d’Everton semble si délicat est précisément parce qu’Everton, qui n’est pas en compétition européenne (quelque chose que Carlo Ancelotti a déjà dit qu’il veut rectifier le plus tôt possible, en commençant cette saison avec un peu de chance), n’avait pas de match au milieu -la semaine. En effet, au moment où ils joueront à Arsenal, il y aura plus de quinze jours depuis leur dernier match, une victoire à domicile finalement confortable 3-1 contre Crystal Palace, qui n’était que la dernière entrée dans la série impressionnante et impressionnante de résultats d’Ancelotti au début depuis qu’il est devenu directeur d’Everton.

Parce qu’Everton aura sans aucun doute eu plus de repos qu’Arsenal avant le match, cela pourrait les soutenir dans ce qui est probablement le genre de performance classique à l’extérieur – en fait, le genre de performance qu’Arsenal a donné contre l’Olympiacos en Ligue Europa – que la plupart des équipes , sauf les meilleurs (ce que ni Arsenal ni Everton ne sont encore) espèrent. Cela impliquera presque certainement de mettre neuf ou même dix hommes derrière le ballon le plus rapidement possible, en particulier au début, mais également d’être prêt à contre-attaquer aussi rapidement et sans pitié que possible lorsque l’occasion se présentera.

Everton a également les attaquants pour menacer les artilleurs

Carlo Ancelotti a certainement les joueurs attaquants pour une approche aussi italienne classique (et cela se veut un compliment et non une insulte). En effet, deux d’entre eux jouaient pour les Gunners. Ce sont, bien sûr, Theo Walcott, qui a encore le rythme brut pour tester n’importe quelle équipe sur la pause, et Alex Iwobi, qui, comme Walcott lui-même, a à peine fait regretter Arsenal de l’avoir vendu à Everton mais qui, néanmoins, a la capacité tenir le ballon et créer des occasions qui peuvent être essentielles dans un match à l’extérieur, lorsque son équipe est susceptible d’avoir moins de ballon que l’adversaire.

Cependant, les plus grandes menaces d’Everton pour Arsenal sont de loin les deux attaquants, ou un attaquant et demi, qui ont tant fait pour maintenir la montée en puissance de l’équipe sous Ancelotti, qui a rapidement emmené Everton de la zone de relégation aux marges. de contention européenne. Le premier est Richarlison, l’ailier / attaquant uniquement non brésilien dont le plus grand atout est sa capacité de cap, qui est toujours la plus grande lacune au cœur de la défense d’Arsenal, comme cela a été évident même contre l’Olympiacos. Le second est Dominic Calvert-Lewin, rajeuni, qui montre enfin à la fois la puissance et la capacité de finition qui étaient les caractéristiques de Duncan Ferguson, le bras droit d’Ancelotti à Everton et l’entraîneur qui a commencé la renaissance d’Everton après le départ de Marco Silva.

Arteta prévoit déjà de contrer les forces d’Everton

Dans ces quatre attaquants (qui peuvent tous ne pas jouer, bien sûr, surtout depuis le début), Everton a le rythme, la ruse et la puissance de feu, en particulier sur le plan aérien, pour menacer Arsenal, même à domicile. Il appartiendra donc au nouveau venu de la direction, Mikel Arteta, de choisir son personnel et d’adopter des tactiques pour essayer de contrer ces menaces. Heureusement pour les fans d’Arsenal, tous les signes de son premier mandat jusqu’à présent sont qu’Arteta aura déjà reconnu les défis à venir et préparera déjà des plans pour y répondre.

En effet, il pourrait bien avoir commencé sa planification pour le match d’Everton avant le match de l’Olympiacos. Une légère maladie pour Lucas Torreira et la naissance imminente du premier enfant de Mesut Ozil ont fait qu’aucun des milieux de terrain ne s’est rendu en Grèce. Compte tenu de la relative faiblesse de l’équipe grecque, Arteta n’aurait pas poussé l’Uruguayen à faire le long voyage européen. En supposant que Torreira a suffisamment récupéré et qu’Ozil n’attend toujours pas anxieusement pour devenir père, les deux hommes sont susceptibles de revenir contre Everton et cela stimulera immédiatement le milieu de terrain d’Arsenal, à la fois en termes de capacité de combat et de capacité de dépassement.

En particulier, Torreira et Ozil, ainsi que tous les autres joueurs d’Arsenal, en particulier ceux du milieu de terrain, doivent protéger le ballon. La meilleure façon pour les Gunners d’empêcher Everton de contre-attaquer est de ne pas perdre le ballon en premier lieu, en particulier à l’arrière ou à la base du milieu de terrain. En tant que milieu de terrain central habile et engagé pour Arsenal et Everton, Arteta sait qu’il doit couper la ligne d’approvisionnement pour l’attaque d’Everton autant et aussi rapidement que possible.

Arsenal s’est amélioré défensivement et, enfin, offensivement

Si Arsenal peut restreindre l’offre de chances à Richarlison et Calvert-Lewin, ce qui signifie à son tour restreindre l’offre de balles lâches au milieu de terrain ou en défense sur lesquelles prospèrent Walcott et Iwobi, ils iront un long chemin vers le maintien de leur récente défensive amélioration. En effet, après la victoire de l’Olympiacos, c’est désormais trois draps propres d’affilée pour Arsenal, ce qui aurait semblé tout à fait impensable sous Unai Emery et les Dog Days (Dog Decennie?) D’Arsène Wenger.

Si Arsenal peut faire quatre feuilles blanches d’affilée contre Everton, et c’est évidemment un gros si contre un joueur comme Richarlison dont la capacité dans les airs est vraiment comparable à Virgil van Dijk (actuellement la meilleure tête de balle de football) et même avec John Charles (probablement la meilleure tête de ballon de l’histoire du football), leurs propres attaquants peuvent gagner le match pour eux. En effet, la partie la plus agréable de la semaine dernière d’Arsenal a été la réémergence de l’équipe en tant que menace majeure de but.

Contre Newcastle, le nouveau “ Fab Four ” (enfin, peut-être quatre assez bon au moins) de Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Ozil et Alexandre Lacazette a tous marqué, et Lacazette a obtenu un autre but contre l’Olympiacos, bien qu’il aurait sans doute dû avoir à au moins un de plus contre les Grecs. Après ce qui a été effectivement une sécheresse marquante tout au long de la saison pour tout le monde dans l’équipe autre que l’Aubameyang apparemment toujours puissant, c’est un changement de forme et de fortune bienvenu. Les fans des Gunners espèrent certainement que leurs attaquants, ailiers et milieux de terrain offensifs pourront maintenir cette amélioration contre Everton, bien que contre une équipe d’Ancelotti, il est extrêmement improbable qu’un adversaire marque un point.

Et donc la scène est prête pour le troisième acte de la semaine la plus importante d’Arteta dans son bref règne en tant que manager d’Arsenal. Les résultats des deux premiers matchs de cette mini-trilogie auront encouragé l’Espagnol, car Arsenal présente enfin à la fois une force défensive améliorée et une capacité de marquage renouvelée. Néanmoins, le relatif novice Arteta sait qu’il doit relever un défi majeur contre un adversaire sans équivoque, Carlo Ancelotti, qui est probablement la plus grande menace d’Everton, même s’il ne peut pas réellement affronter le terrain.

Photo principale

Intégrer à partir de .