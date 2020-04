“Le virus a exacerbé des problèmes qui existaient déjà chez les amateurs”

MARZANO DI NOLA (AV). Jusqu’à présent, on a beaucoup parlé de reprise des activités chez les professionnels du monde du football, puis peu à peu l’urgence liée aux amateurs qui risquent de payer le prix le plus élevé est sortie.

RÉCUPÉRATION COMPLIQUÉE DANS LES CATÉGORIES MINEURES

De l’excellence à la troisième catégorie de nombreux doutes par exemple sur la mise en œuvre effective des protocoles dans ces catégories, notre rédaction a atteint Alessio Ferrante, directeur duAtletico Marzano 16, avec laquelle nous avons fait le point sur la situation Première catégorie.

«En ce moment, en tant que citoyen, j’essaie de suivre toutes les instructions à la lettre. Je passe du temps à regarder de vieux jeux, des séries télévisées et à faire de l’exercice pour rester en forme. – admet le manager du club Irpinia – Malheureusement, le virus a endommagé et exacerbé les problèmes qui existaient déjà dans le football amateur. Chez les professionnels, la discussion est différente sur la récupération, je pense que mettre en condition de jouer des catégories comme Promotion, Première, Deuxième et Troisième Catégorie en été est une chose impossible ».

COULOIR ET VOIX FUTURES DU CLUB

Plusieurs propositions faites par des clubs amateurs ces dernières semaines, mais l’incertitude règne toujours et l’Atletico Marzano regarde avec crainte vers l’avenir: “Inscription gratuite la saison prochaine? À mon avis, ce n’est pas nécessairement une bonne décision, il peut y avoir une réduction substantielle, mais les inscriptions gratuites, je pense que c’est une erreur. Sans aucun doute, le retour des amateurs sur le terrain peut être important d’un point de vue psychologique, donner un coup de pouce, mais je ne sais pas avec quel moral les enfants iront sur le terrain. – explique Ferrante – Atletico Marzano? Nous parlons tous les jours sur WhatsApp, même les garçons et les managers partagent mes pensées, retourner sur le terrain est désormais une utopie. À l’avenir, nous pourrions être contraints de reculer, il y avait déjà une crise en cours dans le football mineur et le virus était le coup de grâce classique. ”

ÉTABLIR DES LIEUX ET… VACCIN

Dernier commentaire sur la définition des différents classements en vue du prochain championnat, et sur la nécessité de trouver un vaccin au plus vite sinon il sera difficile de reprendre chez les amateurs: «A mon avis la saison devrait être annulée, clairement la Fédération devrait alors soutenir ceux qui sont au top et par exemple donner une voie préférentielle pour le repêchage. Aujourd’hui, je pense que continuer, délivrer des titres, établir des promotions et des relégations, est très compliqué pour les amateurs. – conclut Ferrante – Sanità parle d’un retour du virus en octobre? Je suis pessimiste à propos de cette chose, la seule solution actuellement est le vaccin, en été, il y a ceux qui disent que ça va s’arrêter et qui ne le fera pas. En tant que citoyens, nous ne pouvons qu’attendre et respecter les mesures restrictives “.