Le voyage complet de la Grèce vers le titre de l’Euro 2004

“Par conséquent, nous ne dirons pas que les Grecs se battent comme des héros, mais que les héros se battent comme des Grecs” – ce sont les mots de Winston Churchill et peu de choses sont à la hauteur de cette citation plus que la performance de la Grèce à l’UEFA Euro 2004. Mais revenons en arrière un peu. Parce que mettre en évidence ce tournoi sans contexte, malgré sa sensation, ne rend pas justice aux Grecs. Il faut comprendre le contexte et l’ampleur de leur performance dans son intégralité. Cet article racontera le parcours complet de la Grèce vers son titre Euro 2004.

Qualification UEFA Euro 1980

La première apparition de la Grèce aux Championnats d’Europe remonte à 1980, plus tôt que la plupart des nations, en fait. À l’époque, ce n’était qu’un tournoi à huit équipes et c’était une apparence assez improbable, car ils avaient perdu leurs deux premiers matchs de qualification. 3-0 contre la Finlande et 2-0 contre l’Union soviétique. Les deux étaient des matchs à l’extérieur. Pourtant, la Grèce s’est avérée être une équipe dominante à domicile, battant la Finlande 8-1 et la Hongrie 4-1.

Suivi par un match nul 0-0 contre la Hongrie et une victoire 1-0 à domicile contre l’Union soviétique qui a vu la Grèce se qualifier pour l’UEFA Euro 1980. Chose intéressante, la Grèce a changé de drapeau national avant son match de qualification à l’extérieur contre la Hongrie. Se débarrasser de leur belle croix «nordique» et la remplacer par le drapeau qu’ils ont à ce jour.

Début du Championnat d’Europe et de la Coupe du monde

Leur groupe comprenait les champions d’Europe en titre, la Tchécoslovaquie, les coureurs européens en titre, l’Allemagne de l’Ouest, et les coureurs en titre de la Coupe du monde, les Pays-Bas. Un vrai groupe de morts s’il y en a jamais eu. La Grèce a bien performé dans le groupe, compte tenu de son incroyable compétitivité. Mais dans un tel groupe, même une performance remarquable s’est soldée par une quatrième place et un seul point obtenu. Perdre 1-0 contre les Pays-Bas, 3-1 contre la Tchécoslovaquie et maintenir l’Allemagne de l’Ouest à un nul 0-0.

La prochaine apparition de la Grèce dans un tournoi majeur a eu lieu lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994 – un tournoi auquel ils sont venus après avoir été invaincus en qualifications. Ils sont donc venus au tournoi avec de grands espoirs. Mais ces espoirs se sont effondrés plus rapidement que l’économie grecque après la récession de 2008. Perdre chaque match sans marquer un seul but.

Qualification UEFA Euro 2004 et phase de groupes

En qualification pour l’Euro 2004, la Grèce a perdu ses deux premiers matchs, tout comme en 1980. Après cela, quelque chose a cliqué. Ils ont remporté leurs six matchs restants sans encaisser un seul but. Après deux tentatives infructueuses de tournois majeurs, le prochain essai de la Grèce s’est avéré être la troisième fois chanceux, au sens figuré, bien sûr, car ce n’était pas le résultat de la chance. Plutôt superbe tactique du manager Otto Rehhagel et cohésion et engagement de l’équipe.

Leur match d’ouverture était contre la génération dorée du Portugal – qui se trouvait également être des hôtes. C’était la meilleure équipe du Portugal depuis la Coupe du Monde de la FIFA 1966 où elle a terminé troisième. Il faudrait que la Grèce soit courageuse et courageuse. Plus précisément, Giorgos Karagounis. Alors qu’il ouvrait le score à la 7e minute avec un remarquable effort à longue portée. Le penalty d’Angelos Basinas à la 51e minute a doublé leur avance et la défense héroïque a fait en sorte que le but de Cristiano Ronaldo à la 93e minute serve de consolation au Portugal. La Grèce a gagné 2-1.

L’Espagne était leur prochain adversaire. Ce fut un match difficile, mais la Grèce a mérité un point bien mérité. La Russie, l’équipe supposée «la plus faible» du groupe, a battu la Grèce 2-1 lors de son dernier match de groupe, mais la Grèce a néanmoins atteint les quarts de finale – sur les buts marqués. La France, championne d’Europe en titre, attendait la Grèce en quart de finale.

Victoires contre la France et la République tchèque

Ce fut une performance courageuse des Grecs, avec une défense héroïque. Angelo Charisteas a finalement trouvé le fond du filet et la Grèce a été victorieuse par un but à zéro – une autre victoire sensationnelle pour eux et à ce stade, ils avaient prouvé que tout était possible.

La meilleure équipe du tournoi jusque-là, la République tchèque, était ses adversaires en demi-finale. Les Tchèques, qui avaient battu les Pays-Bas et l’Allemagne entre autres, étaient les favoris, bien que la Grèce ait également provoqué des bouleversements majeurs. Ce fut un match de bout en bout qui aurait pu aller dans les deux sens mais a été bloqué à 0-0 après le temps plein. L’Euro 2004 a été le premier tournoi dans lequel la règle controversée du «but en argent» a été utilisée, ce qui signifie que si une équipe mène à la mi-temps des prolongations, elle sera déclarée gagnante. Il est entré en jeu dans ce match, lorsque Traianos Dellas a marqué la tête gagnante à la 105e minute, ce qui a scellé la place de la Grèce en finale.

Finale contre les hôtes du Portugal

Le Portugal aurait l’occasion de se venger de sa défaite en phase de groupes. Malgré leur début de tournoi chancelant, les hôtes s’étaient rachetés, battant la Russie, l’Espagne, l’Angleterre et les Pays-Bas sur leur chemin vers la finale.

Indépendamment de ce que la Grèce avait prouvé, le Portugal était favori. Mais Angelo Charisteas et la Grèce ont défié les cotes 80-1 en marquant le but gagnant à la 57e minute. Un score étonnant de 1-0 qui n’aurait pas résisté sans la défense de cette description. La Grèce, contre toute attente, avait remporté son premier et unique trophée international majeur.

C’est une histoire inspirante. Le titre de la Grèce en Euro 2004 a prouvé que chaque pays a une chance.

