“Le voyage le plus difficile. Le salut? Il passe aussi par ces défis”

MARINA DI RAGUSA. Voyage difficile pour le club sicilien demain après-midi, pour la vingtième journée du championnat de Série D groupe I la Marina di Ragusa affrontera Giraud Savoia deuxième au classement. Les Siciliens récupèrent Di Bari et Diop, qui figurent parmi les joueurs appelés, par rapport au dernier match de championnat.

LE TRANSFERT LE PLUS DUR

Le week-end dernier, les hommes de utro ils ont saisi le lien entre les murs amicaux contre Corigliano, et maintenant ils sont appelés à une véritable entreprise: «Le voyage le plus difficile du championnat, nous affrontons un adversaire de grand calibre, la Savoie a une équipe importante et le classement le confirme. Pour obtenir un résultat positif, vous aurez besoin du jeu parfait, une performance d’une grande concentration et intensité de la part de mes garçons. Salut? Il passe également par des défis comme celui de demain, il y a 15 finales à jouer et la première est à Giraud, où nous aurons le public contre et un adversaire précieux qui nous attend, mais ne commençons pas. ”