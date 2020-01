Le XI idéal du premier tour de la Liga

Après la fin du premier tour de la Liga, le journaliste Miguel Quintana a sélectionné l’équipe idéale. Une proposition intéressante pour laquelle vous choisissez un 3-4-3 et dans laquelle 8 équipes de la compétition sont représentées.

«C’est un dessin très cruyffiste», explique Miguel, qui explique sa proposition dans la vidéo suivante:

Objectif

Miguel choisit Aitor Fernández del Levante pour le but. La raison de la placer devant Ter Stegen, Oblak ou Courtois? Il a fait 84 arrêts en 19 matchs (17 arrêts de plus que le deuxième, Reina del Mallorca)

Trois centrales

Sur la ligne défensive, il opte pour trois centrales: un super sécurisé et constant Íñigo Martínez d’Athletic, un éclairé Gabriel Paulista de Valence (“appelez-le, Luis Enrique!”) et le puissant et compétitif Diego Carlos (Séville).

Ligne média

Fernando Reges (Séville) est le pivot défensif qui protégera le dos aux intérieurs: Santi Cazorla (Villarreal) et Toni Kroos (Real Madrid). Dans le milieu de terrain, rien de plus et rien de moins que la sensation Odegaard (Real Sociedad), qui a connu un premier tour sensationnel.

Explosif avant

Le tout-puissant Leo Messi (Barça) à droite car c’est logique et naturel et l’inspiré Oyarzabal (Real Sociedad) à gauche. L’avant-centre choisi est Karim Benzema (Real Madrid).

