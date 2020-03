LEAGUE MX | Le onze idéal du Jour 10 du Tournoi de Clôture 2020

La 10e journée du tournoi Clausura 2020, en Liga MX, a pris fin et comme chaque semaine, des footballeurs se sont démarqués, car ils étaient des piliers importants pour la victoire de leur équipe grâce à leur contribution offensive ou défensive.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!

Voici l’Idéal Onze de Date 10:

Gardien: Nicolás Vikonis

Cet endroit pourrait bien avoir été occupé par Jose de Jesus Corona, qui a finalement arrêté une pénalité pour Cruz Azul pour prendre la Classique jeune, mais l’Uruguayen de Puebla a également effectué la même action en arrêtant un penalty maximum pour l’Argentin à la dernière minute Nico Ibáñez d’ajouter trois points de visiteur contre l’Atlético San Luis Stade Alfonso Lastras et reste la meilleure défense du championnat avec seulement sept buts contre. Il a également eu cinq autres interventions et a été efficace dans le jeu aérien.

Défenseur: Hugo Rodríguez

Necaxa n’était pas un simple rival de Santos Laguna TSM Corona Stadium, mais à la fin, les locaux ont réussi à remporter la victoire et en partie grâce à la contribution du défenseur central, qui était en charge d’ouvrir le score avec un corner et a su plus tard comment mener le décalage pour résister à l’assaut des hydrocalides.

Défenseur: Juan Escobar

Bon effort physique fait par le Paraguayen dans le Clásico Joven, se démarquant sur l’aile droite, même si nous savons qu’il peut également servir de défenseur central. Il a eu plusieurs interventions au fond pour garder les américanistes à distance, mais le plus important a été son aide dans le but de ‘Cabecita’ quand il l’a pris avec une grande facilité pour Sebastián Córdova.

Arrière droit: José Martínez

El Shaggy est celui qui continue de traverser un grand niveau avec Monarchs et cette fois il a non seulement eu de bons ajouts de la part de son groupe respectif, mais il a également contribué un peu en étant attentif au moment du rebond. De même, il a bien performé dans les fonctions défensives, empêchant Querétaro de se refléter sur le tableau.

Arrière gauche: Jesús Gallardo

Rayados était sur le point d’ajouter une autre défaite dans sa marche, mais sans El Vegeta, ses espoirs de rester en vie auraient pris fin. L’équipe nationale s’est aventurée à faire un mouvement individuel de son côté pour faire face à deux rivaux et à la fin prendre un tir puissant qui s’est arrêté Toño Rodríguez et réalisé un match nul 1-1 contre Chivas. Non seulement il était vital dans le but, mais aussi sur la défensive, car il a rejeté neuf balles et récupéré la balle trois fois dans la zone rivale, étant synonyme de danger.

Confinement: Aldo Rocha

Le capitaine de La Monarquía est un autre joueur qui est en forme depuis le dernier championnat et l’a montré tout au long de Clausura 2020, contribuant à des tâches défensives et offensives. A cette occasion, il était en charge de transformer un doublé depuis le point de penalty, suffisamment pour qu’ils ne lâchent pas l’avantage face à Gallos Blancos.

Fin: Ángel Mena

Encore une fois, l’Équatorien a démontré qu’il est une pièce inamovible dans le schéma de León, car il a contribué une cible et a participé à battre Pumas alors qu’il marquait six centres, débordant constamment dans son groupe et dans des duels au corps à corps qu’il a quittés. quatre fois victorieux.

Fin: Mauro Laínez

Un élément clé pour que Tijuana puisse enfin reprendre le chemin de la victoire était l’attaquant, qui a pratiquement participé à tous les jeux de buts, en plus de prendre en charge le match nul grâce à un tir avec un effet impossible pour le gardien argentin. Oscar Ustari. Sept centres, le même nombre de balles récupérées et deux tirs faisaient partie de ses statistiques.

Attaquant: Mauricio Cuero

L’une des meilleures nouvelles de cette journée était qu’Atlas pouvait enfin connaître la victoire sous le commandement de Rafael Puente Jr., qui a eu 12 duels sans gagner sur le banc. L’un de ses hommes importants pour mettre fin à son paludisme était le Colombien, qui a remporté plusieurs heads-up, à part il a placé le centre du corner avec lequel José Abella Il a marqué et à la fin, profitant d’une erreur dans la sortie de Toluca, il a pris le ballon pour courir dans la zone, a battu Alfredo Talavera et atteindre la finale 2-3.

Attaquant: Jonathan Rodríguez

L’Uruguayen était chargé de fixer l’objectif avec lequel Cruz Azul a pris la Young Classic contre l’Amérique. Avant cela, El Cabecita avait déjà insisté sur différentes opportunités, mais Guillermo Ochoa Il a dit «non», mais il a également réussi à aider ses collègues. C’était un cauchemar pour le derrière Azulcrema et à la fin il a imposé sa loi en frappant le ballon car il est venu pour surprendre le gardien de but et se placer comme le netbreaker maximum du concours avec neuf buts.

Attaquant: André-Pierre Gignac

Une fois de plus, le Français apparaît dans un autre Idéal Une fois, car il était chargé d’aider Tigres à réaliser le retour sur Braves. Il était chargé de fournir la deuxième cible dans un jeu individuel où il a coupé un défenseur puis a tiré, il a également assisté Edu Vargas avec un mur. El Bomboro était toujours dangereux car il avait cinq autres tirs et trois centres.

DT: Pablo Guede

Après son départ gris, l’entraîneur espagnol a permis à Morelia de bien jouer, atteignant la neuvième place du différend pour revenir jouer la Liguilla. Querétaro n’était pas un simple rival et il a quand même marqué, à part le fait qu’il a réussi à déplacer ses pièces parce que certaines de ses manchettes constantes ne commençaient pas et même si son pari était correct.