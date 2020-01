League of Legends: Andrea Arruti, l’actrice qui a donné la voix à Neeko, est décédée | MOBA | eSports | Jeux vidéo | PC | Riot Games Esports

Mis à jour le 13/01/2020 à 11:20

Le monde du doublage dans les jeux vidéo est en deuil après la confirmation de la mort de Andrea Arruti. L’actrice mexicaine est devenue populaire pour son doublage du personnage «Neeko’In League of Legends. De plus, il a prêté sa voix à différentes séries et films d’animation.

Quelques jours après le début de 2020, la mauvaise nouvelle est arrivée pour la communauté de League of Legends. Les causes de sa mort n’ont pas encore été révélées; Cependant, de nombreux médias pleurent sa mort à un jeune âge.

Andrea Arruti Il a montré une belle trajectoire au milieu du doublage avec seulement 21 ans. L’actrice a donné vie à des personnages comme Martha Kaply dans le film Jumanji; Elsa dans Congelé et Brigette dans Phineas et Ferb.

Nous regrettons la mort d’Andrea Arruti, qui a prêté sa voix à Neeko et présente nos condoléances à ses proches. pic.twitter.com/t6Jjd5vznG

– League of Legends (@lollatam) 12 janvier 2020

Dans le domaine des jeux vidéo, Andrea Arruti était connue comme l’actrice qui a doublé pour Neeko dans League of Legends. Cependant, ce n’était pas sa première apparition dans ce monde, car il avait déjà prêté sa voix dans des jeux comme Call of Duty 2 et Dead Rising 4.

