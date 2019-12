League of Legends: "Il y a 0% de chances que Dota 2 soit plus exigeant mécaniquement que LoL", déclare ‘Doublelift’ | eSports Esports

Mis à jour le 12/24/2019 à 11:27

Dota 2 a perdu beaucoup de terrain devant League of Legends, à la fois dans l'eSport, en tant que jeu vidéo individuel. Malgré cela, les deux titres se sont imposés comme les sports électroniques les plus importants au monde.

Bien que de nombreux acteurs reconnaissent le travail de Riot Games et Soupape pour positionner leurs matchs, le pro-joueur Yiliang "Doublelift»Peng s'en est pris à Dota 2.

"Je dirais que Dota 2 a beaucoup à apprendre LoL en termes de diversité, diversité de champions (dans le but) et jeu de cartes. Mais mécaniquement non. Il y a 0% de chances que Dota soit plus exigeant mécaniquement que League of Legends"a commenté" Doublelift. "

Le joueur a ajouté à son commentaire ses arguments derrière. Fondamentalement, il explique que Dota 2 a besoin de projectiles ou de projectiles de compétences, de tirets ou de sauts de champions et de capacités plus difficiles à utiliser.

Il a conclu en commentant qu'il n'a jamais voulu être un professionnel Dota 2 bien qu'il soit bon au MOBA de Valve.

