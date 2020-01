League of Legends: Riot Games lancera 120 «skins» en 2020 | eSports Esports

Mis à jour le 15/01/2020 à 14:33

League of Legends Il a beaucoup plus de contenu pour 2020. Récemment, le patch 10.1 a été publié qui apporte tout sur la nouvelle saison, y compris un nouveau champion nommé Sett.

Dans les notes précédentes, nous partageons de nouveaux contenus Riot Games vous avez prêt, comme la bêta de Legends of Runeterra (24 janvier), la refonte de Fiddlesticks et Volibear, deux nouveaux champions en route et bien plus encore.

Eh bien, il est maintenant temps de connaître les événements «skins» et LoL. Rejoignez Bellissimoh, le leader des produits de personnalisation, a partagé avec la communauté le grand défi qu’elle a posé pour 2020: lancer jusqu’à 120 nouvelles apparitions au cours de l’année.

En 2018, jusqu’à 80 comparutions ont été publiées; alors qu’en 2019, ils ont battu leur record avec 100. D’ici 2020, ils briseront à nouveau leurs marques. Voici la liste des champions qui auront de nouveaux “skins”: Skarner, Xerath, Modekaiser, Kindred, Rek’Sai, Vel’Koz, Karthus, Sion, Twitch, Taric, Pantheon, Trundle, Bard, Ornn et Taliyah. Les autres champions auront également des apparitions en fonction de leur popularité.

Le premier ensemble de skins thématiques de League of Legends Ce sera Mecha Kingdoms. Dans le lien suivant vous pourrez connaître toutes les nouvelles apparitions qui viendront dans le jeu.

