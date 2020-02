Leandro “Chino” Benítez: “Vous avez frappé Messi trois fois et continuez à courir”

Leandro “Chinois” Benitez était à l’étage de TNT Sports dialoguer CNN Sports (Du lundi au vendredi à 19 ans) et a parlé de son passé Étudiants, son rôle actuel d’entraîneur et le jeu le plus important qu’il ait joué dans l’histoire: la finale de Coupe du monde des clubs contre Barcelone en 2009, lorsque le Pincha était sur le point de frapper la balle.

“Nous n’étions rien pour battre les meilleurs Barcelone “, a déclaré le Chinois. Quand ils lui ont montré des images de cette réunion, il a ajouté:” C’est la première fois que je revois ce match. Je n’ai pas changé de chemise, quand nous sommes arrivés au vestiaire, tout était silencieux. “Sur le meilleur joueur du monde, il a dit:” A Messi vous l’avez frappé trois fois et continuez à courir. “

Concernant le choc décisif entre Étudiants et Rivière à la date 21 du Super ligue ce dimanche, il a surpris: “Étudiants vous pouvez marquer des points pour Rivière“Cependant, il a soutenu que pour lui l’équipe de Marcelo Gallardo “champion sortira” de ce championnat.

À propos des nouvelles de ÉtudiantsIl a déclaré: “Je suis convaincu que Gabriel Milito C’est un grand technicien. Mascherano Il est un leader absolu. “Enfin, il a parlé du nouveau terrain de la Pincha.” Si Verón n’avait pas été là, le stade n’aurait pas pris fin “, a conclu Benitez.