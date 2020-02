Lecce comprend Gabriel et Tachtsidis. Out Farias et quatre autres | Serie A

Formation de l’après-midi pour Lecce en vue du match de championnat dimanche après-midi à Naples, où Dell’Orco retournera à l’entraîneur Liverani après avoir purgé la ronde de disqualification. Gabriel et Tachtsidis sont revenus au siège. Le gardien de but brésilien a réalisé un programme de travail personnalisé tandis que le milieu de terrain grec est resté au repos pour un état grippal. Formation différenciée également pour Majer, Meccariello et Shakhov. Farias absent. Demain après-midi, formation à huis clos à Via del Mare.