Lecce, Donati: “Une lourde défaite que nous ne voulions pas, mais que nous méritions peut-être”

Le défenseur de Lecce Giulio Donati il s’est exprimé dans une zone mixte après la défaite de celle de Rome: “Beaucoup de choses manquaient – rapporte Vocegiallorossa.it -. Une lourde défaite et que nous ne voulions pas, mais peut-être que nous méritions. Nous avons donné trop d’espace et de confiance à Rome, si vous offrez ces choses à une grande équipe puis elles vous font du mal. Aujourd’hui, c’était comme ça, n’oublions pas qui ils sont. Avec une grande lucidité à partir de mardi, nous allons recommencer à travailler et analyser les erreurs que nous avons commises. Nous sommes une nouvelle promotion et il est naturel qu’il y ait des erreurs. de toute façon essayer de ne pas les commettre la prochaine fois “.

C’est la première fois que Lecce fait faillite au premier quart d’heure. Dans quelle mesure avez-vous influencé le fait que vous ayez retardé une réaction après le désavantage, comme cela s’est produit à Naples, sachant que vous avez ces joueurs de qualité qui manquaient aujourd’hui?

“Non, ce n’est pas une question de joueurs. A Naples, nous avons eu une course avec plusieurs erreurs et ils ne nous ont pas punis immédiatement. Alors qu’aujourd’hui, à la première erreur, ils nous ont marqués et à partir de là, le jeu a changé. Je pense que c’est une question d’épisodes En ce qui concerne le jeu dans son ensemble, cependant, il y avait plus d’un manque de notre part et il est juste de les analyser avec l’entraîneur. “

Rome connaissait une période de difficulté, comment avez-vous préparé le défi? Regrettez-vous de savoir que Rome n’était pas dans un grand moment?

“Nous n’avons même pas pensé une minute au fait qu’elle était en difficulté. A tout moment ces équipes peuvent faire ressortir des performances comme celles de cette soirée. Nous l’avons préparée comme toutes les autres, avec la plus grande concentration et engagement. nous avons pu ramener les choses que nous avons essayées dans le jeu “.

Par exemple?

“L’entraîneur avait analysé à juste titre le match en nous demandant quelques jeux et puis, par manque de qualité et de courage, nous n’avons pas pu faire ce qu’il voulait. Nous avons eu peur, nous avons perdu confiance et nous n’avons pas pu faire ce que Liverani veut, ce qui nous a permis de jouer un grand football. “

Vous avez eu l’occasion de marquer. Avez-vous manqué d’incisivité?

“Il ne me semble pas que nous ayons eu beaucoup de chances. Si vous venez à l’Olimpico, vous ne pouvez même pas penser à avoir 10-15 chances de marquer. Ce n’est pas facile de parler quand il fait chaud. Peut-être à cause d’un excellent travail que nous avons dû faire lors du pliage. nous sommes également venus moins lucides sous l’objectif de l’adversaire. “

Le 4-0 final pèse-t-il?

“Je déteste perdre. Quand je perds 1-0, je me fâche. Quand je perds 4-0, cela signifie évidemment que nous avons fait plus d’erreurs. Nous n’avons pas à être fiers de cette performance, mais nous devons être fiers du désir et de la passion que nous mettons pendant la semaine. Avec nous continuons avec ces caractéristiques “.