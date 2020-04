Lecce, Falco: “Il est difficile de rester à l’écart du terrain. Del Piero, Totti et Miccoli mes idoles”

Lecce avant Filippo Falco a parlé à la page Instagram officielle du club du Salento. De nombreux sujets, à commencer par la façon dont il vit ces jours-ci: “Je fais ce que tout le monde fait, de Netflix à la formation à la maison. Il est difficile de rester à l’écart du terrain et fermé à la maison pendant un mois et demi. Je travaille principalement dans cour où je peux aussi faire des dribbles. Talent? Mon père n’a pas joué au football donc je ne lui ai pas pris, mais il n’a jamais raté mon match en tant que spectateur. Des gens importants pour ma croissance? Mon premier entraîneur était Giuseppe Débutant ici à Pulsano, il m’a fait grandir puis il m’a laissé aller à Bari. Enfant, je dormais avec le ballon sous l’oreiller, j’ai toujours pensé que je voulais être footballeur même si je savais que ce ne serait pas facile. tout d’abord pour les footballeurs comme Del Piero, Totti ou même Miccoli, j’ai aimé voir tous les matchs de ces champions. Comparaison avec les matchs de Messi? Il est inaccessible, pour moi il est le joueur le plus fort de tous les temps aussi parce que n Je n’ai jamais vu Maradona jouer. Je suis très heureux d’être associé à lui. Défenseur le plus fort affronté? Je pense que Koulibaly a été le match aller cette année. C’est grand, il a de la vitesse, de la course et de la qualité. Ça m’a impressionné, je ne m’y attendais pas comme ça. Le plus beau jeu? Celui avec le retour de Brescia l’année dernière, savions-nous qu’en gagnant, nous irions en Serie A. Le meilleur compagnon de ma carrière? Je dis Ciccio Brienza, nous ne nous sentons plus beaucoup, cependant, à Bologne, je l’admirais et je me suis régalé pendant l’entraînement. Où voudrais-je jouer? Le Camp Nou, je n’y suis jamais allé et j’espère y arriver un jour. Peut-être avec Lecce … “.