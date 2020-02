Lecce, Lapadula: «Entreprise héroïque à Naples, nous pouvons retirer des satisfactions importantes» | Serie A

L’attaquant du Lecce Gianluca Lapadula, auteur d’un doublé contre Napoli, parle du succès de San Paolo à Sky Sport: “Nous avons fait un exploit héroïque. La chose la plus importante est les trois points, puis j’ai aussi reçu le cadeau d’anniversaire: j’espère continuer donc, je suis très content et nous voulons le salut. Protagoniste à Lecce? Je suis maintenant plus facilité avec les deux milieux de terrain, Mancosu et Babacar sont deux grands joueurs: on peut emporter des satisfactions importantes. Qu’est-ce qui a changé depuis le début de l’année? Depuis le premier match nous avons toujours essayé de jouer au football, des renforts importants sont arrivés en janvier et nous sommes un groupe vraiment sympa. ”