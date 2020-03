Lecce, les bulletins du CM: la défense est une alerte rouge, Saponara est sauvé | Serie A

Lecce-Atalanta 2-7

Gabriel 6: a pris 5 buts mais la faute en revient principalement aux défenseurs qui ont donné trop de chances aux adversaires.

Faire un don 5.5: marque son propre but qui débloque le jeu et est pardonné avec un grand but mais il souffre également de l’offensive Atalanta

Lucioni 5: participe à des erreurs défensives et lutte pour contenir Zapata. Il ne fait rien sur le troisième but de la Déesse tout en restant devant Ilicic

Rossettini 4: dépassé par Zapata dans le but 2-0 et Gomez est perdu dans l’action menant au but d’Ilicic

Chaudrons 5: le train dans la voie de gauche est probablement resté à l’infirmerie. Après la blessure, il n’est plus le même arrière que nous connaissions. Il atteint à peine le fond et est très techniquement faux.

Majer 5: peut faire très peu contre les milieux de terrain de Bergame.

(à partir de 18 ‘st Tachstidis 5.5: son entrée sur le terrain change peu au milieu de terrain.)

Deiola 5: tout ce qu’il avait à faire est mal, c’est-à-dire définir et agir comme un filtre, mais il fait beaucoup d’erreurs et est souvent en retard dans ses interventions.

Barak 5.5: joue en phases alternées, souvent mal mais à d’autres moments il parvient à faire ressortir ses qualités. Imparfaites.

Saponara 6.5: le seul à se sauver grâce à un superbe but et à la passe décisive de Donati. Il se révèle supérieur aux autres compagnons avec son jeu

Mancosu 5: n’a pas apporté la contribution attendue et Lapadula est touchée ainsi que toute l’équipe.

(à partir de 18 ‘st Tchekhov 5.5: entrez chez Mancosu mais peu de changements)

Lapadula 5: encore aujourd’hui un jeu de sacrifice mais qui fait beaucoup d’erreurs, peut-être aussi parce qu’il n’est pas très soutenu.

Annexe Liverani 5.5: il peut aligner la meilleure programmation après le marché de janvier et ses joueurs ne semblent pas avoir une approche aussi négative. La situation change après un épisode, c’est le but de Donati. Le deuxième but concédé à nouveau sur le ballon placé sonne l’alarme mais l’équipe réagit grâce au jeu de Saponara et l’intervalle se ferme avec optimisme. En seconde période, Lecce a marqué deux buts et n’a pratiquement plus joué. Trop d’erreurs défensives, c’est le plus gros problème devant un milieu de terrain qui avec Saponara peut de bon augure. Gagner avec la Déesse a été difficile mais concéder de nombreux buts est vraiment trop.