Lecce, Liverani: “Entre l’Inter et la Juventus, l’équipe fait la différence”

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Après le match nul de Lecce contre l’Inter, l’entraîneur du Salento, Fabio Liverani, s’est confié aux micros de Rai: “C’est normal que les motivations soient très élevées, on a essayé de donner de la sérénité en plaçant un tiers central pour éviter les duels physiques avec Lukaku et Lautaro. Avec ce système on a accordé moins”.

Sur la différence entre l’Inter et la Juventus: “L’effectif est la différence. L’Inter a comblé un écart très important jusqu’à il y a six mois avec des investissements importants et carte blanche au coach qui a fait une énorme différence. La Juve a une continuité de choix et de résultats d’entreprise depuis dix ans”.

LECCE-INTER 1-1 – Bâtons de 72 pi, Mancosu de 77 pi

Handanovic 6 – Pas très occupé, il ne peut rien faire contre la conclusion en deux temps de Mancosu.

Godin 6 – Il se voit à nouveau comme propriétaire et est également une valeur ajoutée pendant la phase de construction. Efficace dans les fermetures, assez rugueux. (A partir de 68 ‘6,5 bâtons …