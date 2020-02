Fabio Liverani, lauréat du Silver Bench Award du meilleur manager de Serie B la saison dernière, a pris la parole après avoir remporté le prix:

«C’est un grand honneur pour moi, j’ai commencé ma carrière d’entraîneur et j’ai beaucoup à apprendre. Grâce au travail quotidien, j’apprends beaucoup et recevoir un prix si important de mes collègues me remplit de fierté. Je partage ce prix avec mon équipe et mes joueurs. “