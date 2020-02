Lecce, Liverani: «Saponara fantastique, Barak veut le championnat d’Europe. Les nouveaux ont dépassé leurs attentes »| marché

Fabio Liverani, entraîneur du Lecce, s’exprime lors de la conférence de presse, en se concentrant sur les derniers arrivants: «Je pense qu’ils ont dépassé leurs attentes. Barak a de grandes qualités techniques, Deiola a apporté les muscles dont il avait besoin. Et puis il y a Saponara qui a un talent fantastique, en plus de Donati et Paz: le premier a la bonne expérience pour nous, l’autre sera une alternative très valable. L’ancien Udinese est arrivé en bon état, bien qu’il y ait différents paramètres à Udine. Il n’a pas le rythme du jeu, mais le rattrapera bientôt. Dans sa tête, il y a le Championnat d’Europe, ce qui serait un objectif exceptionnel pour lui. ”