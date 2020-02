L’éclat de Guardiola aide Man City à se dépasser

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 10:13

Il n’y a peut-être pas d’équipe meilleure pour endormir les autres dans un faux sentiment d’insécurité que Manchester City. Le leur semble le genre de côté jonché de joueurs qui traverseraient un test de conduite pratique sans mineur, seulement pour Nicolas Otamendi pour exécuter 27 feux rouges dans la dernière minute, Kyle Walker pour soudain commencer à essayer d’utiliser le levier de vitesse avec ses pieds ou Gabriel Jesus tentera une cinquième tentative infructueuse dans un parc parallèle.

Alors que l’histoire nous a montré que certains clubs sont les plus dangereux lorsqu’ils sont vulnérables, City est la preuve éternelle du contraire. Ils sont les plus vulnérables lorsqu’ils sont dangereux, avec une traînée d’occasions manquées conduisant souvent au cadavre d’un autre revers.

De l’introduction de Fernandinho pour le malheureux et malheureusement douloureux Aymeric Laporte juste après la demi-heure à la 59e minute, City a eu sept coups sur le Real Madrid, une possession de 60,8% et plus qu’un vague parfum de sang Bernabeu dans le nez. Riyad Mahrez aurait dû marquer. Gabriel Jesus aussi. Même Benjamin Mendy a tenté sa chance.

Puis c’est arrivé. Une ville ascendante a perdu pied, Otamendi, Walker et Rodri se sont arrangés pour donner à Isco une opportunité qu’il ne pouvait pas manquer. Le cycle de la ville était terminé.

Le Real a eu des chances d’ajouter à cette avance. Fernandinho a fait deux blocs cruciaux alors que l’habitude européenne la plus sale de City est apparue. Concéder plusieurs buts en rafales rapides les avait hantés contre Tottenham, Liverpool et Monaco au cours des trois dernières années dans cette compétition. De même pour Pep Guardiola contre Barcelone et le Real eux-mêmes au Bayern Munich. Ils ne pouvaient pas se permettre que ce genre d’histoire se répète.

Cela n’a pas été le cas, mais pas de la façon dont on pouvait s’y attendre. City a marqué deux fois en cinq minutes pour obtenir une avance impressionnante au match aller. Jésus a finalement justifié sa sélection devant Sergio Aguero avec une tête fine, avant que Kevin de Bruyne ne rende ses luttes de pénalité encore plus farfelues comme l’homme le plus serein du terrain.

Guardiola devrait s’en délecter. Alors que la majeure partie de la construction de ce jeu était dominé par le double denim, l’heure avant le coup d’envoi a été passée à fouiller son équipe avec un peigne à dents fines. Le thème dominant était qu’il y avait encore une fois réfléchi. L’ironie qu’il était la seule personne à penser avec clarté d’esprit ne sera perdue pour personne.

Retweetez-vous cela lorsque le Real Madrid montera 4-1, mais est-ce le cas de “ Pep réfléchit à nouveau à un grand match ” et pas seulement lui qui reproduit quelque chose qui a * vraiment * bien fonctionné récemment?

– Football365 (@ F365) 26 février 2020

Il y avait bien sûr un élément de fortune; ce genre de résultat est rarement possible sans cela. Mais les décisions tactiques, la formation, voire l’introduction de Raheem Sterling dix minutes avant qu’il ne remporte le penalty décisif, étaient toutes justifiées.

Le résultat ne peut pas être minimisé ou sous-estimé. Le Real a obtenu un score total de 17-3 lors de ses sept derniers matches à élimination directe de la Ligue des champions à domicile, marquant trois buts contre chacun du PSG, de l’Atletico Madrid, de Napoli, du Borussia Dortmund et du Galatasaray au cours des sept dernières années. Ils n’avaient pas perdu un match aller au Bernabeu depuis que Barcelone les avait battus en 2011.

Guardiola avait alors le génie de Lionel Messi. Avoir à compter sur sa propre brillance unique cette fois-ci ne le rendra pas moins doux. Maintenant, pour éviter un accident de voiture au match retour.

Matt Stead

Pour une raison bizarre, le spectacle F365 n’a pas été annulé après l’épisode pilote. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.