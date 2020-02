Leçon de Marcelo Gallardo: “Sans discipline, sans effort et sans passion rien n’est accompli”

D’accord Marcelo Gallardo est le directeur technique de RivièrePour beaucoup, il est un formateur et aussi un homme qui a une sagesse particulière. C’est pourquoi il a été convoqué et invité à CeNARD pour parler avec des garçons de moins de 18 ans qui essaieront d’avoir un poste vacant dans le prochain Jeux olympiques de la Dakar Youth 2022.

“L’importance de faire ce qu’ils veulent avec passion“a déclaré la Poupée. Il a ajouté:” Parfois, c’est une mentalité plus importante et savoir vivre avec l’erreur, qu’avec le talent lui-même. C’est encore plus important que le physique et le talent. Je dis toujours que dans toute ma carrière sportive, c’était basé sur le mental, j’ai subi beaucoup de blessures et j’ai même pensé abandonner plus d’une fois, mais j’étais fort et j’ai toujours continué. “

D’un autre côté, il a laissé une morale sur le sacrifice et l’humilité. “Je ne me souviens pas avoir joué au cours de ma carrière professionnelle à cent pour cent de mes possibilités. Je n’avais pas un physique privilégié, mais ma force mentale m’a donné une énorme capacité à inverser les situations et à sortir devant des moments difficiles”, a déclaré le directeur technique Millionaire.

Enfin, il a rappelé sa participation au Jeux olympiques d’Atlanta de 1996, quand la Sélection Argentine Il a obtenu la deuxième place. “Nous avons obtenu la médaille d’argent mais nous n’étions pas si reconnus parce que nous vivons dans un pays très sortant et plus dans un sport comme le football, où il semble que si vous n’êtes pas champion c’est inutile. Mais j’ai cette médaille bien sauvée et ça me remplit de satisfaction , parce que c’était quelque chose de représentatif pour moi et pour le sport argentin », a-t-il expliqué aux 480 garçons du campus de la CeNARD.