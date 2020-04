Leçon de Rashford: pourquoi le coronavirus est une opportunité de devenir plus humain | Primapagina

Il ne le fait pas pour la publicité, même pas parce qu’il le doit. Il le fait parce qu’il connaît la souffrance, il sait ce que signifie avoir faim, se réveiller et ne pas savoir s’il trouvera quelque chose sur la table. Nous avons appris sur Marcus Rashford pour ce qu’il fait sur le terrain, avec les maillots de Manchester United et d’Angleterre, mais il y a bien plus que le joueur. Il y a un garçon, 23 ans, avec une tête d’homme, il y a son humanité et sa volonté d’aider ceux qui en ont besoin. Comme les enfants pauvres qui, en ces jours de fermeture, les écoles fermées, ne savent pas quoi manger. Un cauchemar vécu par Rashford quand il était enfant, quand le dîner était le seul repas que maman pouvait se permettre, quand le déjeuner n’était garanti que par l’école, grâce à Fare Share, une organisation caritative qui lutte contre le gaspillage alimentaire en le redistribuant à qui ne peut pas l’acheter. HUMANITÉ – En Angleterre, les familles les plus pauvres sont nombreuses, les enfants touchés par Fare Share sont 900 000. Agir était la première pensée. Avec une collecte de fonds, cela a conduit à près de 20 millions de livres sterling de nourriture et d’argent. Avec action, de première main. Il a commencé à lire des livres d’économie, à étudier la logistique du transport alimentaire, comment il est stocké et quels sont les mécanismes de distribution.. Parce que la collecte de nourriture est importante, sa livraison l’est encore plus. Tout cela se fait avec une grande simplicité, sans chercher la vedette: “J’essaie juste d’aider ceux qui sont dans le besoin. Quand je suis allé à l’école, j’étais un de ces enfants qui déjeunaient à la cantine, je n’oublie pas cette période”. Le coronavirus est une opportunité, de faire comme Rashford. Pour devenir plus humain.