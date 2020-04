L’Ecosse reporte toutes les compétitions jusqu’au “au moins” le 10 juin

La Scottish Football Association (SFA) a annoncé ce jeudi, dans un communiqué, qu’elle reporterait ses compétitions jusqu’au “au moins” le 10 juin, date à laquelle tous ses matches seront suspendus en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus. .

04/09/2020 à 21:59

CEST

EFE

Initialement, l’institution présidée par Rod Petrie a arrêté les compétitions du 13 mars au 30 avril. Cependant, maintenant, pendant au moins trois mois, aucun match de football ne sera joué et cette semaine, les clubs membres de la SFA voteront sur la fin du parcours dans les catégories inférieures.

“Le message est très clair. Les restrictions gouvernementales mises en place pour sauver des vies doivent être respectées et il n’y a aucune perspective d’une reprise rapide de l’entraînement, encore moins du football organisé en Ecosse pendant plusieurs semaines”, a déclaré Petrie.

“La décision de suspendre tout le football jusqu’au 10 juin au moins est d’aider les clubs à garantir la sécurité et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters, ainsi que de prendre des mesures pour réduire leurs coûts”, a-t-il ajouté. .

“Le football écossais applaudit tous ceux qui travaillent dans le NHS (National Health System) et le secteur de la santé en Ecosse et ne devrait pas être un fardeau supplémentaire au moment où ses ressources sont testées à ce jour. limite à cause du Covid-19 “, terminée.