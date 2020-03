MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Lee Grant de Manchester United arrive avant le match de Premier League entre Manchester United et Newcastle United à Old Trafford le 26 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Le troisième gardien de but de Manchester United, Lee Grant, a signé une prolongation de contrat d’un an à Old Trafford. Le joueur de 37 ans n’a joué que deux fois pour United depuis son arrivée de Stoke en 2018. Malgré cela, la prolongation de son contrat signifie qu’il restera à United jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Lee Grant signe une prolongation de contrat d’un an à Manchester United

Temps de jeu limité

On ne se souviendra pas de Grant pour ses apparitions pour United. Il n’a qu’un seul départ à son actif, la défaite 1-0 face à Astana en Ligue Europa cette saison. Malgré cela, le personnel d’entraîneurs de United a le sentiment d’avoir suffisamment contribué pour justifier un nouvel accord.

Au lieu du temps de jeu, Grant a travaillé pour ses badges d’entraîneur et pour travailler avec les jeunes joueurs de United. S’exprimant sur le site Web du club de Manchester United, Grant a déclaré: «Je travaille toujours dur au coaching et j’apporte la touche finale à ma licence« A »maintenant. C’est une bonne chose d’être dans un club aussi fantastique qui me donne l’occasion de le faire aussi, en travaillant avec certains des plus jeunes joueurs. “

Grant est blessé au bras et malgré son temps de jeu limité, il est désespéré de reprendre l’entraînement. «Je suis tombé sous le coup d’un peu de malchance et une petite blessure a fini par être pire que je ne le pensais. Cela me laisse quelques mois pour une période de rééducation, ce qui est frustrant, mais cela doit être fait », a-t-il ajouté.

Grant a fait plus de 300 apparitions dans sa carrière, principalement dans le championnat. Il a tourné pour Derby, Burnley, Sheffield Wednesday et Stoke. L’Anglais a haussé les sourcils lorsqu’il a rejoint United en 2018, mais il semble que son expérience ait été inestimable.

Il ne joue peut-être pas beaucoup de matchs, mais Grant aime son temps à Old Trafford. La fin de conte de fées de sa carrière se poursuivra pendant encore au moins un an.

Photo principale