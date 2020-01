Lee Hodson quitte Gillingham en prêt pour St Mirren

HANOVRE, ALLEMAGNE – 11 OCTOBRE: Lee Hodson d’Irlande du Nord s’exécute avec le ballon pendant le match de qualification du groupe C de la Coupe du Monde FIFA 2018 entre l’Allemagne et l’Irlande du Nord à HDI-Arena le 11 octobre 2016 à Hanovre, Basse-Saxe. (Photo de Martin Rose / Bongarts / .)

Gillingham a confirmé le départ du défenseur Lee Hodson. L’arrière latéral rejoint le club écossais de St Mirren en prêt pour le reste de la saison, complétant un retour au club où il a passé la saison 2018/19.

Lee Hodson quitte Gillingham pour St Mirren

L’accord

Gillingham a annoncé via son site Web qu’il avait laissé le défenseur partir. Hodson rejoint St Mirren en prêt pour le reste de la saison, chargé d’assurer leur sécurité dans la Premiership écossaise.

L’ancien défenseur de Watford et des Rangers a lutté pour le temps de jeu cette saison, ne faisant que 12 apparitions pour les Gills. Il revient à St Mirren après un prêt réussi avec les Buddies la saison dernière.

Hodson a rejoint Gillingham cet été mais a eu du mal à évincer le vétéran Barry Fuller qui a excellé cette saison. Il veut un temps de jeu régulier car il vise une place dans l’équipe d’Irlande du Nord.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Gillingham à propos de laisser Hodson partir, le manager Steve Evans a déclaré: «Lee est un garçon de première classe et, aussi important, un très bon joueur.

«Cependant, Barry Fuller a été très bon, et nous avons plusieurs joueurs qui peuvent jouer dans cette position si nécessaire.

«En toute honnêteté, Lee veut jouer au football et je lui ai présenté trois options SPL et deux en Ligue 1 et parmi celles qu’il a choisies St Mirren, un excellent club avec une brillante base de soutien dédiée. Il y a très bien fait auparavant, alors nous lui souhaitons tous plein succès, un garçon qui le mérite. »

Une chance d’impressionner pour Hodson

Hodson revient à St Mirren où il s’est vraiment lié au club après les avoir aidés à survivre à la relégation la saison dernière.

Il espère que ses performances impressionneront à la fois son club parent et son pays au cours des prochains mois. Steve Evans le considère très bien, donc il gardera un œil ouvert.

Hodson se concentre désormais sur St Mirren restant dans la Premiership écossaise.

Photo principale

Intégrer à partir de .