Leeds a appelé à battre le record de transfert avec un mouvement pour un attaquant de 35 millions de livres sterling

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 8:37

Leeds a été invité à battre son record de transfert en signant un nouvel attaquant s’il gagne une promotion en Premier League.

L’ancien leader d’Elland Road, Noel Whelan, a suggéré que Les hommes de Marcelo Bielsa tirer tous les arrêts pour faire venir Aleksandar Mitrovic d’une valeur de 35 millions de livres sterling de Fulham, s’ils sont autorisés à terminer la saison et montez.

S’adressant exclusivement à Football Insider, Whelan a suggéré que le prolifique de 25 ans serait sur le radar du club et qu’il serait un acheteur avisé.

L’as des Cottagers, qui a coûté 27 millions de livres sterling à Fulham lors de son arrivée de Newcastle en 2018, est le meilleur buteur du championnat jusqu’à présent cette saison, marquant 23 buts en 34 matchs en championnat.

Mitrovic a mis du papier sur un nouvel accord de cinq ans au Craven Cottage l’été dernier, le gardant au club jusqu’en 2024, mais si Leeds battre les hommes de Scott Parker à la promotion, alors il est probable que le club de l’ouest de Londres devra vendre.

Lorsqu’on lui a demandé si United serait sur le marché pour un attaquant cet été, Whelan a déclaré: «Voulons-nous plus d’essais et de tests? Voulons-nous un style de joueur différent?

«Je regarderais Mitrovic. Il a obtenu le combat et la capacité de marquer et la capacité d’être une différence. Quelqu’un qui est une poignée, quelqu’un un peu plus grand et plus fort.

«Il est meilleur dans de vastes zones et c’est de là que vient la majorité de notre jeu. Je pense que Mitrovic serait celui que Leeds examinera.

«Ils lui ont payé 27 millions de livres sterling et pour 35 millions de livres sterling, ce serait une bonne capture. Il est un meilleur buteur, peut tenir le ballon et il adorerait le nombre de centres que nous mettons dans la surface. »

Pendant ce temps, les chefs de la Premier League se réuniront jeudi pour discuter de la manière dont ils termineront efficacement la saison actuellement retardée, l'EFL devant suivre leur exemple.