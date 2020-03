Leeds a décidé de signer l’été, l’accord permanent coûtera 5 millions de livres sterling – HITC

Est-ce que Leeds United de Marcelo Bielsa s’apprête à faire d’Illan Meslier leur première signature de l’été? Les géants du championnat ont été impressionnés par le gardien de but.

Leeds United a décidé de déclencher la clause d’option d’achat dans le contrat d’Illan Meslier, selon The Mirror.

Ce géant du West Yorkshire a une longue et riche histoire lorsqu’il s’agit de se compliquer la vie. Et un groupe de supporters qui se souviennent encore très bien de l’effondrement de la demi-finale des éliminatoires de la saison dernière dans le comté de Derby aurait pu craindre que l’histoire ne se répète lorsqu’un gardien de but non prouvé a été mis sous les projecteurs.

Mais, en l’absence du numéro un régulier Kiko Casilla, Meslier a affiché une confiance et une fiabilité bien au-delà de son âge tendre.

Le joueur de 20 ans n’a pas encore concédé de but dans ses deux matches de championnat jusqu’à présent, bien que le Français n’ait pas été exactement testé lors des matchs au cours desquels les leaders de la ligue de Marcelo Bielsa ont échappé à Hull City et Huddersfield Town avec une facilité parfaite.

Néanmoins, Meslier a fait plus qu’assez sur le terrain d’entraînement et avec les réserves, sans parler de ses trois sorties en équipe première, pour convaincre Leeds qu’il vaut l’investissement.

Ouest France signale que Leeds doit payer 5 millions de livres sterling pour obtenir le tireur de Lorient dans le cadre d’un accord permanent. Et il semble que Meslier a un long avenir dans l’un des clubs les plus historiques et les mieux soutenus du football européen.