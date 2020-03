Leeds doit parler de Jamie Shackleton – HITC

Le joueur de 20 ans est sans doute le jeune joueur le plus excitant de Leeds United.

Si et quand Leeds United gagne une promotion, Marcelo Bielsa aura probablement besoin de quelques nouveaux joueurs.

Cette équipe des Blancs est assez bonne pour remporter une promotion, comme en témoigne le fait qu’ils ont un coussin de sept points dans les deux premiers avec neuf matchs à jouer, mais est-ce suffisant pour les garder en Premier League au-delà d’une saison? Probablement pas.

Le patron de Leeds Bielsa et le directeur du football Victor Orta doivent avoir une discussion sérieuse sur qui entre, ce qui signifie une discussion sérieuse sur qui va.

Et le sujet de Jamie Shackleton est particulièrement difficile.

Shackleton est l’un des jeunes joueurs les plus excitants à avoir traversé l’académie du club ces dernières années et les fans de United n’aimeraient rien de plus que de le voir diriger des matchs seniors en Premier League.

Le truc, c’est qu’il n’a que 20 ans et c’est un scénario assez irréaliste à ce stade.

La star de Leeds a huit départs au championnat à son actif et Bielsa et Orta doivent décider de lui prêter la saison prochaine ou de le garder avec la première équipe.

C’est une décision difficile, car s’ils se trompent, cela aura un impact sur son développement.

Si Bielsa et Orta décident de le garder, et il s’avère qu’il est loin d’être prêt à côtoyer une opposition de haut niveau, alors c’est potentiellement une année de sa carrière perdue, alors qu’il aurait pu avoir une saison de championnat de 46 matchs avec quelqu’un et ensuite revenir un footballeur plus rond.

Mais s’ils le prêtent et qu’il présente à peine, cela représente aussi un énorme gaspillage et dans ce scénario, il aurait été préférable de rester et de s’entraîner sous Bielsa, même si cela ne se traduisait pas par des matchs.

Le talent est indéniablement là avec Shackleton et Leeds doivent peser le pour et le contre.

Dans d’autres nouvelles, “Il vous ferait taire”: Ian Wright partage la légende d’Arsenal qui l’ignorerait