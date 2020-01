Leeds et les rivaux du Championnat en alerte alors que 2,5 millions de livres sterling approchent de l’effondrement – HITC

Yohan Boli n’est plus lié au Qatar, Leeds United, West Brom, Brentford, Bristol City et Middlesbrough lorgnant l’attaquant ivoirien.

Yohan Boli pourrait être en route pour le championnat en janvier, Transfermarkt rapportant que Leeds United et West Bromwich Albion sont parmi les nombreux prétendants à l’international ivoirien.

Avec la fenêtre d’hiver datant de moins d’une semaine, Boli se retrouve déjà dans une situation assez délicate.

Un déménagement de Saint-Trond à Al-Rayyan semblait presque terminé avec l’homme lui-même représenté dans un aéroport sur la page Twitter officielle d’Al-Rayyan, une écharpe de club drapée autour de ses épaules.

Mais, selon Transfermarkt, Boli réfléchit à un déménagement au Qatar – bien que son expression faciale peu enthousiaste aurait dû vous en dire déjà beaucoup.

Et il n’y a pas de pénurie de prétendants qui attendent de bondir avec cinq, oui cinq, des clubs de championnat désireux de décrocher un joueur de 26 ans qui a marqué dix fois en 15 départs de la Ligue Jupiler pour Sint-Truiden dans la première moitié de la saison.

Leeds et West Brom, les deux premières divisions, sont dans la course, tout comme Brentford, Bristol City, troisième, et Middlesbrough, qui s’améliore constamment, et qui risquent de perdre Britt Assombalonga ce mois-ci.

Leeds, de Marcelo Bielsa, a désespérément besoin d’un attaquant pour remplacer Eddie Nketiah, tandis que West Brom et Brentford, qui poursuivent la promotion, manquent dans le prolifique tueur à gages, partageant plutôt les objectifs des derniers mois.

Comme l’a affirmé DFVF, Al-Rayyan devait payer environ 2,5 millions de livres sterling.