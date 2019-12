Leeds et Sheff Utd s'entretiennent sur le déménagement de la star du milieu de terrain norvégien

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 3:21

Stabaek a confirmé que le milieu de terrain très apprécié Emil Bohinen était en pourparlers sur un déménagement potentiel à Sheffield United et a également parlé à Leeds.

Le joueur de 20 ans est largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du milieu de terrain à être sorti de Norvège ces dernières années, plusieurs clubs rivalisant pour sa signature.

Les goûts de Sander Berge, Martin Odegaard et Erling Braut Haaland jouent déjà dans des compétitions européennes de haut niveau et selon Budstikka, Bohinen a parlé aux Blades et aux hommes de Marcelo Bielsa d'un déménagement.

Bohinen est le fils de l'ancien milieu de terrain de Nottingham Forest, Derby et Blackburn Lars Bohinen et il semble qu'il pourrait suivre son père en échangeant sa patrie contre l'Angleterre dans un avenir proche.

Le directeur général de Stabaek, Jon Tunold, a confirmé que le jeune s'entraîne avec Sheffield United avant un éventuel déménagement, mais que Leeds sont toujours en lice pour le joueur.

«Il est dans le club pour s'entraîner avec eux. C'est pourquoi nous parlons au club et à notre joueur », a déclaré Tunold.

"C'est totalement impossible à dire. Le monde du football est très imprévisible en ce qui concerne les transferts. Il y a un intérêt autour de plusieurs de nos joueurs. Je ne peux pas dire si Emil Bohinen a reçu une offre. »

Pendant ce temps, Leeds est en tête de file pour signer le prêt de Rhian Brewster en janvier, selon l'ancien attaquant des Blancs, Noel Whelan.

On s'attendait à ce que le joueur de 19 ans se fraye un chemin dans la première équipe cette saison, mais ses chances sont rares et il est espionné pour un déménagement temporaire le mois prochain pour lui donner du temps de jeu.

Rapport d'objectif selon lequel Jurgen Klopp a décidé que permettre à Brewster et Curtis Jones de partir en prêt pendant la fenêtre d'hiver serait la meilleure option pour poursuivre leur développement.

Avec Liverpool pour rencontrer au moins trois clubs dont Swansea et Leeds au cours du week-end à venir pour discuter des sorties potentielles en janvier.

Leeds ne devrait pas être trop occupé dans la fenêtre de transfert, mais ils pourraient bien être ouverts à la signature de Brewster pour compléter leurs options à terme avec Jack Clarke qui devrait revenir plus tôt aux Spurs.

Et Whelan dit que Leeds est une option attrayante pour les jeunes joueurs en raison des méthodes de Bielsa.